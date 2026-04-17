TP HCM ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng cho startup

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP HCM quy mô ban đầu 500 tỷ đồng, gồm vốn góp ngân sách và tư nhân, kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Chiều 17/4, TP HCM giới thiệu Quỹ đầu tư mạo hiểm với pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP HCM (HCM VIF JSC). Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trên cả nước được thiết kế riêng, hỗ trợ và đồng hành cùng các startup từ giai đoạn ươm mầm đến khi tăng trưởng.

Quỹ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch, tính tự chủ trong quản trị và ra quyết định đầu tư.

Vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng; phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính, gồm Vingroup (60 tỷ đồng), Sovico (100 tỷ đồng), Becamex (50 tỷ đồng), VinaCapital và Sunwah mỗi đơn vị góp 25 tỷ đồng, các tập đoàn góp 10 tỷ đồng gồm VNG, CT Group, FPT, Hoa Sen.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố, Giám đốc ĐHQG TP HCM Nguyễn Thị Thanh Mai chúc mừng các cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm cho startup. Ảnh: An Phương

Trong số các nhà đầu tư ngoài nhà nước, nhiều đơn vị do Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trực tiếp kêu gọi tại buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp khoa học công nghệ diễn ra cuối năm ngoái. Mục tiêu đặt ra là các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư tham gia cùng thành phố nâng đỡ, hỗ trợ các startup, để thành phố thêm nhiều "kỳ lân".

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2035, tổng vốn điều lệ của Quỹ lên 5.000 tỷ đồng, trong đó tư nhân giữ tỷ lệ vốn góp 60%.

Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Các lĩnh vực trọng tâm được chọn đầu tư gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot... cùng với các giải pháp kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, quỹ đầu tư mạo hiểm là mô hình tài chính hoàn toàn mới ở địa phương, cho phép nguồn vốn nhà nước được "chấp nhận rủi ro có kiểm soát", qua đó huy động và dẫn dắt hiệu quả các nguồn lực xã hội đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của TP HCM tham gia lễ ra mắt, ngày 17/4. Ảnh: An Phương

Đại diện nhà đầu tư, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, được giao phụ trách điều hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP HCM, nói mục tiêu của quỹ là mỗi đồng vốn bỏ ra sẽ trở thành một "nam châm" thu hút thêm từ ba đến năm đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế. Nguồn vốn này tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi, giải pháp xanh và chuyển đổi số.

Quỹ sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và B - giai đoạn mà nhiều startup Việt Nam khát vốn để bứt phá. Quỹ không chỉ cung cấp nguồn vốn tài chính mà còn đồng hành về quản trị, kết nối mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

TP HCM là địa phương tập trung cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đông nhất cả nước và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Tuy nhiên, hệ sinh thái vẫn thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương vận hành theo cơ chế thị trường để đóng vai trò "vốn mồi", dẫn dắt dòng vốn xã hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quỹ vận hành theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, hiệu quả, thu hút các nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Lê Tuyết