TP HCM ra mắt đội hỗ trợ chuyển đổi số cho 54 phường, xã

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM triển khai đội hình hỗ trợ chuyển đổi số tại 54 phường, xã thiếu nhân lực công nghệ thông tin, giúp chính quyền vận hành hiệu quả nền tảng số.

Lễ ra mắt sáng 31/12 do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, chủ trì và trực tuyến đến 54 xã, phường. Đây là các địa phương chưa bố trí đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thông tin, hồ sơ điện tử và các nền tảng dùng chung của chính quyền số.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, chủ trì hội nghị triển khai đội hình hỗ trợ công tác chuyển đổi số cho xã, phường, sáng 31/12. Ảnh: An Phương

Đội hình hỗ trợ được thiết kế theo hướng "đưa người làm công nghệ đến tận cơ sở". Mỗi phường, xã được bố trí hai nhân sự, gồm một người về quản lý nhà nước và một người hỗ trợ kỹ thuật.

Nhân sự được huy động, phối hợp từ nhiều bên, gồm Sở Khoa học và Công nghệ (phụ trách quản lý nhà nước, quy trình), đội ngũ kỹ thuật từ Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Hội Tin học TP HCM, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, VNPT TP HCM, Viettel TP HCM và một số doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn. Toàn bộ nguồn lực được xã hội hóa.

Theo đó, nhóm có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương triển khai văn bản, quy định mới của thành phố liên quan đến chuyển đổi số, đồng thời tổng hợp, phản ánh các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhân sự kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ vận hành hệ thống, xử lý sự cố, hướng dẫn cán bộ địa phương sử dụng thành thạo các nền tảng số đang áp dụng.

Hoạt động hỗ trợ kéo dài trong ba tháng, từ ngày 2/1 đến 31/3/2026. Trong thời gian này, đội hình làm việc linh hoạt theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Các nhóm trao đổi trực tuyến được duy trì thường xuyên để tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc của địa phương.

Với hỗ trợ trực tiếp, nhân sự kỹ thuật xuống phường, xã hai ngày mỗi tuần theo lịch thống nhất, đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh đột xuất. Cách làm này được xác định theo hướng "cầm tay chỉ việc", giúp cán bộ cơ sở không chỉ giải quyết sự cố trước mắt mà còn nắm được cách vận hành lâu dài.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái trả lời thắc mắc của người dân khi đến làm thủ tục, ngày 17/9. Ảnh: Lê Tuyết

54 phường, xã trải dài khắp thành phố từ trung tâm đến vùng ven như phường Nhiêu Lộc, Bình Tiên, Bình Phú, An Khánh, Cát Lái... hay các xã Đất Đỏ, Bình Châu, Hồ Tràm...

Theo ông Lâm Đình Thắng, việc triển khai nhằm đưa nguồn lực chuyên môn đến tận cơ sở, trực tiếp giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình không chỉ tăng cường thêm "người làm công nghệ", mà quan trọng là hình thành một lực lượng đồng hành cùng các địa phương trong hoàn thiện quy trình, làm chủ các nền tảng số dùng chung của TP HCM.

Qua mô hình này, Sở Khoa học và Công nghệ kỳ vọng mỗi xã, phường sẽ hình thành một đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại chỗ, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả và minh bạch hơn đối với người dân.

Sau khi kết thúc, bộ dữ liệu, kinh nghiệm và vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sẽ được sử dụng làm cơ sở thực tiễn để thành phố hoàn thiện đề án thuê nguồn nhân lực công nghệ thông tin dài hạn cho cấp cơ sở.

Lê Tuyết