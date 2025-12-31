TP HCM ra mắt 'cơ quan một cửa liên thông' cấp thành phố

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM hoạt động từ 31/12, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục của 16 sở, ngành theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trung tâm đặt tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, cách ga Thủ Đức của tuyến metro số 1 khoảng 400 m. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND TP HCM, được bố trí tại khu vực có kết nối giao thông thuận lợi.

Theo UBND TP HCM, Trung tâm là đầu mối thống nhất tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các cơ quan chuyên môn giải quyết và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài thủ tục thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành thành phố, nơi đây còn tiếp nhận hồ sơ của một số cơ quan Trung ương, tổ chức theo ngành dọc; đồng thời giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền UBND phường, xã, đặc khu theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP HCM sáng 31/12. Ảnh: An Phương

Trung tâm có 61 công chức chuyên môn, khả năng phục vụ cùng lúc khoảng 800-1.000 người. Giám đốc Trung tâm là ông Nguyễn Tuấn Anh. Công trình gồm hai tầng, tiếp nhận tập trung hồ sơ của 16 sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tầng 1 giải quyết thủ tục của các sở Xây dựng, An toàn thực phẩm, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Tư pháp, Quy hoạch và Kiến trúc, Du lịch, Y tế, Văn hóa và Thể thao; cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp. Tầng 2 tiếp nhận hồ sơ của các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, cùng Bảo hiểm xã hội TP HCM.

Ngoài trụ sở chính tại TP Thủ Đức, Trung tâm còn có hai cơ sở tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng 38 tổ địa bàn, tạo mạng lưới phục vụ rộng khắp, giảm áp lực cho khu trung tâm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục, là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Mục tiêu dài hạn là 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới và được thực hiện trực tuyến.

Theo ông Cường, việc thành lập Trung tâm không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức mà là bước chuyển từ tư duy "hành chính" sang "phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Lê Tuyết