TP HCM phát hiện gần 8.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Quý III, lực lượng chức năng TP HCM đã thanh tra, kiểm tra 7.831 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 2.900 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 TP HCM, trong quý III, thành phố đã phát hiện và xử lý 523 vụ hàng cấm, hàng lậu; 7.276 vụ gian lận thương mại và 32 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trong quý gần 2.900 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.500 tỷ đồng truy thu thuế. Cơ quan công an đã khởi tố 47 vụ án với 127 đối tượng vi phạm.

Riêng trong tháng 9, thành phố ghi nhận 2.769 cuộc kiểm tra, bắt giữ 38 vụ hàng cấm, hàng lậu; 2.725 vụ gian lận thương mại và 6 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 1.100 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế gần 680 tỷ đồng. Công an TP HCM đã khởi tố 6 vụ án với 28 bị can.

Đồng hồ nghi giả nhãn hiệu Rolex được bán tại Saigon Square bị quản lý thị trường thu giữ, cuối tháng 5/2025. Ảnh:Quản lý thị trường

Theo nhà chức trách, tình hình buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một số đối tượng lợi dụng hoạt động logistics, thương mại điện tử hoặc khai sai tên, chủng loại hàng nhập khẩu để trốn thuế. Hàng lậu còn được ngụy trang trong hành lý, quà biếu hoặc container tạm nhập tái xuất để tuồn vào nội địa.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng thông tin người nhận không rõ ràng để che giấu hàng vi phạm.

TP HCM cho biết sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra tại cảng biển, sân bay, đường bộ, chợ đầu mối và trung tâm thương mại; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại lớn trong dịp cuối năm.

