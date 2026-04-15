TP HCM phân bổ 284 nền đất tái định cư cho dự án Vành đai 4

UBND TP HCM vừa phân bổ 284 nền đất ở thuộc quỹ đất công để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4.

Theo đó, quỹ đất này được giao cho các địa phương có người dân bị ảnh hưởng bởi dự án để tổ chức bồi thường, bố trí tái định cư trên địa bàn các phường Tân Thành, xã Châu Pha và Châu Đức. Trong số này, phường Tân Thành được bố trí 160 nền, gồm 80 nền tại khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức và 80 nền tại khu tái định cư phía Nam Ngãi Giao.

Xã Châu Pha nhận 110 nền tại các khu tái định cư thuộc phường Kim Dinh (cũ) và phường Long Hương. Xã Châu Đức được phân bổ 14 nền tại khu tái định cư phía Nam Ngãi Giao.

Đường ĐT 746 nối vào Vành đai 4 tại TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn

UBND phường Long Hương và xã Ngãi Giao phải thực hiện việc giao đất tái định cư cho các hộ dân. Sở Xây dựng phụ trách xác định và thông báo cụ thể vị trí từng nền để các địa phương làm cơ sở triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Công tác bồi thường tái định cư được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP HCM thời gian tới. Hiện thành phố còn 373 dự án, với tổng quy mô di dời giải tỏa và tái định cư 5 năm tới gần 40.000 căn nhà. Từ 1993 đến nay, thành phố đã giải phóng mặt bằng 40.381 căn nhà ven kênh rạch. Riêng năm nay, dự kiến có thêm 5.717 căn nhà được di dời, tái định cư.

Tuyến Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 159 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 và hoàn thành sau khoảng hai năm.

Đây là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ hiện nay. Riêng đoạn qua TP HCM (sau sáp nhập) dài gần 83 km. Khi đưa vào khai thác, Vành đai 4 được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP HCM và các địa phương lân cận, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phương Uyên