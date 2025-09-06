TP HCM nhận giải thưởng Tiếp thị Du lịch xuất sắc

TP HCM nhận giải Tiếp thị Du lịch xuất sắc từ TPO nhờ chiến dịch quảng bá “Tìm đúng chất, chạm đúng cảm”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết giải thưởng góp phần đưa hình ảnh thành phố lan tỏa đến bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Chiến dịch "Tìm đúng chất, chạm đúng cảm" phát động vào 21-30/4, được đánh giá cao nhờ khắc họa hình ảnh một TP HCM vừa mang đậm dấu ấn di sản văn hóa, vừa hiện đại, năng động. Hoạt động này mở ra hành trình khám phá 50 biểu tượng du lịch, giới thiệu điểm đến đặc sắc, trải nghiệm mới lạ, câu chuyện hấp dẫn và tinh hoa văn hóa của thành phố, đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 50 năm phát triển.

Các hoạt động bao gồm phim, bộ ảnh quảng bá 50 điểm đến, chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thiết kế logo du lịch TP HCM 50 năm.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO trao giải thưởng cho đại diện Sở Du lịch TP HCM. Ảnh: TPO

Giải thưởng Tiếp thị Du lịch của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) nhằm vinh danh những chính sách sáng tạo, bền vững, đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu của các điểm đến. Đây được xem là minh chứng cho sự thành công của một chiến dịch quảng bá có tầm ảnh hưởng quốc tế.

TPO được thành lập năm 2002 tại Fukuoka, Nhật Bản, trong khuôn khổ Hội nghị các thành phố châu Á – Thái Bình Dương (APCS). Hiện TPO có 131 thành phố thành viên cùng 56 tổ chức, doanh nghiệp du lịch từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Ngoài TP HCM, giải thưởng năm nay còn vinh danh Taiping (Malaysia) với chiến dịch kỷ niệm 150 năm thành lập và Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) với Lễ hội Đèn lồng 2024.

Tuấn Anh