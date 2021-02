TP HCM nghiên cứu lập 16 chốt kiểm soát

Sở Giao thông Vận tải đang lên kế hoạch nghiên cứu, phối hợp các lực lượng CSGT, công an, y tế... lập 16 chốt, trạm kiểm tra y tế, trật tự giao thông để phòng Covid-19.

Chiều 11/2 (30 Tết), Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Trần Quang Lâm cho hay đây là kế hoạch dự phòng của sở nhằm chủ động trong trường hợp TP HCM có chỉ đạo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trạm kiểm soát dịch trên quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình giáp ranh TP Thủ Đức và Bình Dương, tháng 4/2020. Ảnh: Gia Minh.

Theo kịch bản mà Sở Giao thông Vận tải đưa ra, lực lượng tham gia kiểm soát dịch tại các chốt, trạm gồm Công an TP HCM, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban quản lý an toàn toàn thực phẩm, thanh niên xung phong, quản lý thị trường cùng các quận huyện và đơn vị chức năng TP Thủ Đức. Lực lượng công an sẽ giữ vai trò tổ trưởng ở các trạm kiểm soát.

Để chủ động trong việc tổ chức, Sở Giao thông Vận tải cũng lên phương án lắp hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn chớp, mở dải phân cách cho xe quay đầu... Hệ thống đèn đường được đề nghị mở liên tục phục vụ kiểm tra. "Hiện, kế hoạch mới chỉ dừng ở việc lên kịch bản chứ chưa áp dụng hay triển khai", ông Lâm nói.

Tháng 4 năm ngoái, TP HCM lập 62 chốt, trạm kiểm soát phòng Covid-19. Các chốt được tổ chức tại các đầu mối giao thông, đường cửa ngõ, hoạt động 24/24h. Trong đó 16 chốt chính đặt tại: trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Đo thân nhiệt người vào TP HCM tại trạm kiểm soát dịch trên quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình giáp ranh TP Thủ Đức và Bình Dương, tháng 4/2020. Ảnh: Gia Minh.

Tại các chốt này, lực lượng liên ngành được bố trí kiểm tra y tế người vào thành phố, đồng thời phân luồng giao thông, tuyên truyền người dân các biện pháp phòng chống Covid-19... Sau 19 ngày, các chốt dừng hoạt động khi thành phố bỏ cách ly xã hội và kiểm soát được dịch.

6 ngày qua thành phố ghi nhận 33 ca lây nhiễm, chủ yếu liên quan ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm 9/2, chính quyền TP HCM yêu cầu áp dụng Chỉ thị 16 - giãn cách xã hội ở những khu vực có người nhiễm nCoV và dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu.

Gia Minh