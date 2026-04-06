TP HCM muốn xây phim trường 150 ha

TP HCM muốn đầu tư tổ hợp phim trường 100-150 ha để thu hút các dự án điện ảnh chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Theo văn bản công bố của UBND TP HCM ngày 6/4, Sở Văn hóa và Thể thao được UBND giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành như Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu phương án đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn.

Công trình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành điện ảnh - truyền hình, đồng thời tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất phim.

Đại cảnh chợ nổi miền Nam xưa trong "Đất rừng phương Nam". Ảnh:Thanh Huyền

Yêu cầu xây dựng phim trường quy mô lớn được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp và giới làm phim phản ánh tình trạng thiếu cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tại buổi gặp với Bí thư Trần Lưu Quang hôm 5/2, nhiều doanh nghiệp cho biết ngành điện ảnh trong nước thiếu phim trường hiện đại, khiến các êkíp phải dựng bối cảnh tạm thời rồi tháo dỡ, làm tăng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, các vướng mắc về cơ chế, thủ tục hành chính và tiếp cận đất đai cũng là rào cản lớn với đầu tư vào công nghiệp văn hóa.

Một số nghệ sĩ nhận định phim trường là yếu tố quan trọng để định hình một nền công nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp. Các bối cảnh phim nếu được đầu tư bài bản còn có thể trở thành điểm đến du lịch, tạo giá trị kinh tế bổ sung.

TP HCM là trung tâm điện ảnh lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 40% thị phần, với hơn 900 doanh nghiệp điện ảnh và hàng nghìn lao động. Năm 2025, thành phố cũng được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

Bên cạnh dự án phim trường, UBND TP HCM cũng giao các sở ngành rà soát, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các công trình văn hóa trọng điểm.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu nghiên cứu kế hoạch xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam, ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong trưng bày, nhằm thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sở Tài chính được giao rà soát quỹ nhà, đất công chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để chuyển đổi phục vụ phát triển không gian sáng tạo, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hát quy mô lớn.

Thành phố cũng nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình "đầu tư mạo hiểm", nhằm hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

