TP HCM muốn tăng hình phạt với 'tín dụng đen'

Cho rằng lợi nhuận "tín dụng đen" mang lại quá lớn trong khi mức phạt tù 6 tháng đến 3 năm không đủ răn đe, thành phố đề xuất tăng hình phạt hành vi cho vay lãi nặng.

Đề xuất này vừa được UBND TP HCM gửi Bộ Công an kèm kết quả ba năm đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen". Theo chính quyền thành phố, mức xử hành vi cho vay nặng lãi cao nhất hiện chỉ ba năm tù là quá nhẹ, người vi phạm có tâm lý xem thường pháp luật, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Bộ Công an cần kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định của Điều 201 Bộ luật Hình sự về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo hướng tăng hình phạt.

Báo cáo của UBND thành phố nêu dịch vụ đòi nợ bị cấm hoạt động từ 1/1/2021, song nhiều doanh nghiệp vẫn núp bóng dưới công ty bảo vệ, tư vấn luật, mua bán nợ... từ đó đi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau. Tội phạm "tín dụng đen" dần chuyển hướng sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật trên mạng.

Nhà một người dân tại TP HCM bị tạt sơn vì có người thân vay tín dụng đen. Ảnh: Nhật Vy

Tuy nhiên, việc định danh số tài khoản mạng xã hội, ngăn chặn tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, kiểm soát ứng dụng điện thoại, website liên quan cho vay còn hạn chế. Việc phát hiện, điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trực tuyến, qua ứng dụng điện thoại còn nhiều vướng mắc.

Bên cạnh đó, sau thời gian quyết liệt, việc xử lý tội phạm "tín dụng đen" ở một số đơn vị dấu hiệu chùng xuống, chưa thường xuyên, tư tưởng phó mặc và coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Một số ban, ngành chưa chủ động xử lý cơ sở kinh doanh núp bóng, trá hình để hoạt động "tín dụng đen", số lượt kiểm tra liên ngành cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính còn ít.

TP HCM dự đoán tương lai, khó khăn về kinh tế, người dân tiếp tục có nhu cầu vay vốn và tìm đến "tín dụng đen". Việc cho vay tiền qua app sẽ phức tạp hơn do có người nước ngoài đầu tư vốn vào các dịch vụ cho vay biến tướng. Thành phố kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp bộ, ngành, UBND tỉnh giải quyết an sinh xã hội sau Covid-19 để người dân không tìm đến "tín dụng đen".

Theo báo cáo, ba năm qua thành phố đã kiểm tra, thanh tra gần 1.300 lượt cơ sở kinh doanh liên quan cho vay nặng lãi và phát hiện 173 nơi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 131 người.

Từ 15/4/2019 đến 14/4/2022, thành phố tiếp nhận và phát hiện 381 vụ liên quan "tín dụng đen". Trong đó, 112 vụ bị khởi tố với 268 bị can; hành vi bị khởi tố nhiều nhất, chiếm 25%, là cố ý gây thương tích với 28 vụ. Công an cũng ghi nhận hơn 1.300 lượt đổ chất bẩn, chất thải do mâu thuẫn từ cho vay nặng lãi...

Thái Anh