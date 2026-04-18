TP HCM muốn phát triển văn hóa đọc

TP HCM chủ trương phát triển văn hóa đọc, tăng khả năng tiếp cận sách tại vùng khó khăn, đổi mới cách thức khuyến đọc.

Ngày 18/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ năm, chủ đề Lĩnh hội tinh hoa - Rạng ngời tri thức Việt, tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - nhấn mạnh thông điệp "tri thức thay đổi cuộc đời", hướng đến xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng, chú trọng tạo điều kiện để người dân tại các vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận với sách.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, tham quan không gian triển lãm sách. Ảnh: Thu Giang

Trước thềm khai mạc, tối 17/4, một khu chung cư tại phường Cát Lái tổ chức hội sách, thu hút đông đảo cư dân tham gia, nhất là trẻ nhỏ. Cơ quan quản lý đánh giá sự kiện như một tín hiệu tích cực, kỳ vọng tinh thần yêu sách tiếp tục lan tỏa đến nhiều khu dân cư trên thành phố.

"Phát triển văn hóa đọc không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đó là nền tảng để hình thành một thế hệ công dân có tri thức, có nhân cách, có khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Những năm qua, thành phố duy trì nhiều hoạt động khuyến đọc như hệ thống đường sách, không gian đọc cộng đồng, hội sách và các chương trình giao lưu - giới thiệu sách. Cơ quan quản lý khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa; chú trọng gắn kết các hoạt động việc giới thiệu các ấn phẩm liên quan đến văn hóa - lịch sử với hoạt động đối ngoại văn hóa, qua đó đưa sách đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ năm diễn ra từ ngày 18 đến 25/4. Chuỗi hoạt động chính được thực hiện ở Đường sách TP HCM, gồm không gian triển lãm giới thiệu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa đọc, khu trưng bày sách nói, sách chữ nổi dành cho người khiếm thị. Trong tuần lễ, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM sẽ tổ chức các chương trình tạp kỹ, ca múa nhạc mang nội dung được chuyển thể từ văn học, cổ tích Việt Nam.

Buổi khai mạc diễn ra nhiều hoạt động, như sự kiện giới thiệu sách Chữa lành cùng AI của tác giả Christy Nguyễn tại Nhà xuất bản Tổng hợp. Tác phẩm mở ra góc nhìn mới về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ sức khỏe tinh thần cộng đồng. Bên cạnh đó là triển lãm Dó Story - Hành trình tờ giấy dó, lan tỏa vẻ đẹp của loại giấy truyền thống qua sáu gian trưng bày kết hợp trải nghiệm làm thiệp và xeo giấy thủ công.

Không gian trải nghiệm làm giấy dó trên đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Thu Giang

Ngoài ra, Thư viện Khoa học tổng hợp TP HCM tổ chức nhiều hoạt động tương tác như: kể chuyện thiếu nhi có minh họa, các workshop sáng tạo (làm bookmark, sách mini, trang trí nhân vật), chương trình Áo mới cho sách - hướng dẫn độc giả cách phục hồi sách cũ, bị hư hỏng, workshop ứng dụng AI trong việc tiếp cận tài liệu cho người khiếm thị.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như buổi tọa đàm Tương lai của việc đọc sách trong thế giới hiện đại, mô hình Thư viện người và thực hiện số, phát động hiến tặng tài liệu và sách cho tủ sách Huyền thoại Côn Đảo. Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi giao lưu cùng các tác giả Dương Thành Truyền, Nguyễn Đức Dân, Trịnh Sâm, xoay quanh câu chuyện giữ gìn và phát huy vẻ đẹp tiếng Việt trong đời sống hiện đại.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2014. Ba năm sau, Chính phủ đổi tên thành Ngày sách và Văn hóa đọc, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong xã hội. Năm 2022, sự kiện được tổ chức trên cả nước sau hai năm trì hoãn vì dịch.

Thu Giang