TP HCM muốn mở cơ sở 2 bệnh viện Ung bướu, Sản tại Vũng Tàu

Sở Y tế TP HCM đề xuất sử dụng khu đất của Bệnh viện tỉnh Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để mở cơ sở 2 cho các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản, nhằm giảm tải cho tuyến cuối.

Ngày 8/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết vừa gửi văn bản đến Thường trực Thành ủy và UBND TP, kiến nghị cho phép Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương mở cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu). Hai bệnh viện này là đơn vị công lập tự chủ tài chính, có thể dùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư, không sử dụng ngân sách. Sở cũng đề xuất cho Bệnh viện Ung Bướu mở cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Các khu đất này đã nằm trong quy hoạch xây dựng bệnh viện theo quyết định của UBND TP Vũng Tàu hồi tháng 6. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với định hướng của ngành y tế TP HCM trong việc nâng cao năng lực y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án thành lập cơ sở 2 trình UBND TP xem xét.

Bác sĩ các viện tuyến cuối phẫu thuật cho bệnh nhân tại Côn Đảo khi luân phiên công tác đến đây trong thời gian một tháng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thời gian qua, ngành y tế TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, như luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Hiện, khu vực này còn nhiều quỹ đất có thể bổ sung vào quy hoạch y tế. Trong đó, hai khu đất của Bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi cũ được đánh giá phù hợp để phát triển các chuyên khoa Ung bướu và Sản, lĩnh vực địa phương còn thiếu nhân lực và cơ sở điều trị. Việc triển khai cơ sở 2 tại đây sẽ giúp người dân giảm gánh nặng di chuyển, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Lê Phương