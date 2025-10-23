TP HCM muốn miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh và người già

Chính quyền TP HCM đề xuất chi hơn 2.100 tỷ đồng để miễn phí bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh và gần 700.000 người trên 65 tuổi.

Đó là một phần trong tờ trình của UBND TP HCM gửi Thường trực HĐND thành phố về đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đề xuất, học sinh và người trên 65 tuổi sẽ được miễn phí bảo hiểm y tế năm 2026.

Cụ thể, người từ 65-75 tuổi chưa được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác được hỗ trợ 100% mức đóng. Hiện, người từ 75 tuổi đã được hỗ trợ 100% theo chính sách chung.

Đối với học sinh, theo chính sách chung của Trung ương, ngân sách sẽ hỗ trợ 50%. Với đề xuất này, phần còn lại, TP HCM sẽ chi trả để đảm bảo miễn phí 100%.

Học sinh trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo quy định, mức đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% lương cơ sở (hiện 2.340.000 đồng/tháng), tương đương 105.300 đồng. Số tiền một năm đóng là 1.263.600 đồng. Theo chính sách chung được hỗ trợ 50%, số tiền học sinh cần phải đóng là 631.800 đồng.

Để thực hiện chính sách trên, trong năm 2026, ngân sách TP HCM ước tính chi 2.138 tỷ đồng. Dự kiến, hơn 2,7 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này, gồm hơn 676.000 người cao tuổi và 2,03 triệu học sinh.

Theo chính quyền thành phố, việc miễn phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh từ ngân sách có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chính sách trên sẽ giúp TP HCM tăng mức độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Lê Tuyết