TP HCM muốn huy động 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học công nghệ

TP HCM sẽ lập quỹ đầu tư công nghệ và triển khai các sản phẩm tiền gửi chuyên biệt dành cho kiều bào nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học công nghệ vừa được UBND TP HCM ban hành ngày 16/3. Theo đó, TP HCM đặt mục tiêu huy động 1.000 tỷ đồng kiều hối vào năm 2027 thông qua các công cụ tài chính như chứng chỉ tiền gửi xanh, chứng chỉ tiền gửi công nghệ và quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ. Kế hoạch này được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả Đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP HCM từ nay đến năm 2030".

Giai đoạn đầu, đến hết năm nay, TP HCM sẽ thí điểm các sản phẩm tài chính ưu đãi để huy động tối thiểu 500 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố thành lập quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ từ nguồn kiều hối với quy mô ban đầu ít nhất 50 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để cho vay ưu đãi và đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo nhằm đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh. Mỗi năm dự kiến có ít nhất 100 doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn này.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Đến năm 2027, quy mô huy động dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, tạo nguồn vốn dài hạn cho các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ. Trong số các dự án được hỗ trợ, ít nhất 30% thuộc nhóm công nghệ xanh hoặc tiết kiệm năng lượng.

TP HCM dự kiến triển khai hai công cụ tài chính để thu hút nguồn lực kiều bào. Thứ nhất là chứng chỉ tiền gửi xanh và chứng chỉ tiền gửi công nghệ do các ngân hàng thương mại phát hành. Các sản phẩm này được thiết kế với lãi suất cạnh tranh, có bảo hiểm tiền gửi và hướng tới nhà đầu tư muốn đầu tư ổn định, dài hạn.

Thứ hai là quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ từ nguồn kiều hối, hoạt động theo mô hình quỹ thành viên. Quỹ huy động vốn từ kiều bào, doanh nghiệp và tổ chức tài chính, sau đó đầu tư dưới hình thức góp vốn hoặc trái phiếu chuyển đổi vào các dự án công nghệ, doanh nghiệp khoa học - công nghệ và startup.

Theo kế hoạch, quỹ sẽ do công ty quản lý quỹ được cấp phép điều hành, trong khi tài sản được lưu ký tại ngân hàng lưu ký độc lập nhằm đảm bảo minh bạch. Các quyết định đầu tư phải được thẩm định bởi Hội đồng đầu tư và Hội đồng khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, quỹ phải công bố thông tin định kỳ, kiểm toán độc lập hàng năm và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Thành phố cũng dự kiến tăng cường đối thoại chính sách với cộng đồng kiều bào, công khai danh mục dự án và cơ chế sử dụng vốn, đồng thời kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong nước.

TP HCM là địa phương nhận kiều hối lớn nhất cả nước trong nhiều năm qua. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 10,3 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm trước. Trước đó, năm 2024 đạt gần 9,6 tỷ USD, còn năm 2023 khoảng 9,46 tỷ USD.

Nguồn vốn này lâu nay chủ yếu phục vụ tiêu dùng, gửi tiết kiệm hoặc đầu tư bất động sản, trong khi tỷ lệ dành cho lĩnh vực sản xuất và công nghệ còn hạn chế. Mục tiêu 1.000 tỷ đồng mà TP HCM muốn huy động cho khoa học công nghệ tương đương khoảng 40 triệu USD, tức chưa tới 0,5% tổng kiều hối mỗi năm đổ về thành phố.

Lê Tuyết