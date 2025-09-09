TP HCM muốn điều chỉnh kế hoạch cải tạo chung cư cũ

UBND TP HCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để phù hợp tình hình thực tế sau sáp nhập.

Trong thông báo kết luận cuộc họp về triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ thực hiện kế hoạch đang chậm, đồng thời phát sinh thêm vướng mắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định mới, điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng chung cư cũ đã phê duyệt tháng 6 và trình thành phố trước ngày 20/9.

Sở Xây dựng phải lập danh sách chung cư cần kiểm định, hướng dẫn địa phương chuẩn bị dự toán kinh phí và gửi Sở Tài chính bố trí vốn. Với các chung cư xuống cấp, thành phố yêu cầu ưu tiên sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một chung cư cũ cần di dời, cải tạo tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

UBND TP cũng giao các phường, xã, đặc khu chủ động xử lý các công việc chuyển tiếp và lập, điều chỉnh quy hoạch liên quan. Khi quy hoạch, các địa phương phải tính đến vị trí, diện tích, chức năng sử dụng đất để vừa tuân thủ pháp luật vừa có tính khả thi, thuận lợi kêu gọi đầu tư. Trong lúc chờ kiện toàn bộ máy, Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai và xử lý vướng mắc.

Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn được duyệt, TP HCM cũ (chưa gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và số xây trong giai đoạn 1975-1994. Chung cư cấp B và C xây trước 1975 cũng được sửa, nâng cấp trong 5 năm tới. Với 16 chung cư cấp D, thành phố tính phương án xây mới 7 tòa đã di dời, tháo dỡ; 9 chung cư còn lại (chưa hoặc đang di dời) sẽ được sửa, xây lại.

Đến năm 2035, TP HCM sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây lại các chung cư cũ trước 1975, cũng như số hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975-1994.

Thành phố cũng thông qua kế hoạch hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án), hỗ trợ 50% kinh phí di dời cho hoạt động cải tạo các chung cư cũ.

Sở Xây dựng cho biết hiện TP HCM cũ có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường), và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đã được dỡ bỏ.

Phương Uyên