TP HCM muốn bỏ khoản thu bổ sung tiền sử dụng đất 5,4% mỗi năm

UBND TP HCM kiến nghị bỏ quy định nộp bổ sung 5,4% một năm trên số tiền sử dụng đất với thời gian chờ tính loại tiền này.

Tại họp báo kinh tế - xã hội mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết UBND thành phố đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, bãi bỏ quy định thu thêm 5,4% trong thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024.

Theo UBND TP HCM, việc buộc người sử dụng đất phải nộp bổ sung mức thu 5,4% mỗi năm trên số tiền sử dụng đất được xem là để chia sẻ trách nhiệm tài chính giữa Nhà nước và người dân. Tuy nhiên, việc chậm tổ chức xác định giá đất cụ thể thuộc về cơ quan quản lý, còn người dân và doanh nghiệp không có lỗi nên không nên gánh thêm nghĩa vụ này.

Trên cơ sở đó, Thành phố cho rằng trong bối cảnh kinh tế - xã hội vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19, việc xóa bỏ quy định này sẽ tạo động lực thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện nay, mức thu bổ sung được Luật quy định là 5,4% mỗi năm. Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 103 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án: giảm xuống còn 3,6% hoặc bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết việc bãi bỏ hoàn toàn chỉ có thể thực hiện nếu được quy định trực tiếp trong Luật Đất đai, do đó đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu trong quá trình sửa luật.

Quy định thu tiền bổ sung lâu nay bị nhiều chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản đánh giá là bất hợp lý. Thực tế, việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính thường xuất phát từ phía cơ quan nhà nước, nhưng chi phí lại dồn lên vai người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, tiền sử dụng đất vốn là một khoản đầu tư trả trước, đã được tính vào giá bán sản phẩm bất động sản. Việc truy thu thêm không chỉ khiến chi phí tăng mà còn đẩy gánh nặng sang người mua nhà, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở và gây lệch pha cung - cầu trên thị trường.

Trước đó, nhiều chuyên gia và hiệp hội cũng từng đề xuất bỏ khoản thu này, hoặc chỉ áp dụng với những dự án đã đưa đất vào kinh doanh, tức đã bán sản phẩm và thu tiền từ khách hàng.

Phương Uyên