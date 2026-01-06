TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp

Do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp không khí lạnh, TP HCM xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng suốt nhiều ngày, hiện tượng hiếm gặp trong tháng 1.

Từ sáng 6/1, thời tiết TP HCM âm u, se lạnh, sương mù che khuất nhiều tòa nhà cao tầng. Đến khoảng 14h, mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống tại nhiều khu vực từ vùng ven Hóc Môn, Củ Chi đến các quận nội thành cũ, như Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức và trung tâm thành phố, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Người dân lái xe máy trong mưa lớn trên đường Phổ Quang (phường Đức Nhuận), chiều 6/1. Ảnh: Đức Đồng

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những năm gần đây Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa trái mùa vào tháng 1, song thường chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Năm nay, do hình thành dải áp thấp ở phía Nam kết hợp với không khí lạnh nên mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp, là hiện tượng hiếm gặp.

Dự báo mưa trái mùa có thể còn xuất hiện trong ngày 7/1 nhưng cường độ giảm dần. Từ ngày 8 đến 13/1, Nam Bộ chịu tác động của không khí lạnh mạnh và khô tăng cường, trời không mưa, đêm và sáng sớm se lạnh.

Mưa lớn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cũ chiều 6/1. Ảnh: Lê Tuyết

Về tình hình triều cường ở TP HCM, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục biến đổi chậm trong ngày 6/1, sau đó xuống lại. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè duy trì ở mức cao trên báo động II đến hết ngày 7/1, trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 8/1.

Đình Văn