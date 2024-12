TP HCM mù mịt sương

Người dân chạy xe dưới bóng mát cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 đến giữa trưa, trời vẫn không có nắng.

Theo ông Quyết, nhiều ngày tới TP HCM tiếp tục có sương mù do không khí lạnh khuếch tán từ phía bắc. “Từ nay đến cuối tháng 12, thành phố sẽ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt không khí này khiến trời se lạnh còn ở các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương có nơi xuống dưới 20 độ C. Đặc biệt, tại TP HCM dự báo nhiệt độ xuống 21-23 độ C vào dịp Giáng sinh”, ông Quyết nói.