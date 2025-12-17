TP HCM mù mịt

Từ 5h, bầu trời TP HCM mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế. Tại khu vực sông Sài Gòn, nhiều tòa nhà, công trình như Bitexco, cầu Ba Son... bị sương che phủ.
Người dân di chuyển trên đường Tố Hữu ở khu đô thị Thủ Thiêm.
"Mọi năm cuối năm trời cũng hay mù nhưng hôm nay đến 9h mà vẫn chưa hết, hy vọng không phải do ô nhiễm", anh Quốc Trung cho biết.
Lúc 8h, mặt trời lên nhưng bầu trời vẫn mù sương.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp 157 điểm quan trắc chất lượng không khí nhằm theo dõi diễn biến ô nhiễm, cảnh báo sớm nguy cơ và phục vụ xây dựng chính sách kiểm soát nguồn thải. Theo Sở, hệ thống quan trắc sẽ cung cấp dữ liệu khoa học liên tục, tin cậy để đánh giá chất lượng không khí và hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng khả năng ứng phó sự cố, nhất là trong các khung giờ cao điểm.
Thanh Tùng - Quỳnh Trần