TP HCM mù mịt

Khu dân cư gần kênh Nhiêu Lộc cũng chìm trong sương mù sáng nay.

Tình trạng trời mù ở TP HCM kéo dài nhiều ngày qua. Cao điểm hôm 13/12, bầu trời thành phố ngầu đục như sương mù kéo dài đến trưa.

Theo trang theo dõi không khí trực tuyến IQAIR, nhiều điểm đo ở TP HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI (từ 151 - 200). Tổ chức này khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.