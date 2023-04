Ông Lê Tôn Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM), cho biết cá cảnh là một trong 6 ngành chủ lực của thành phố.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng cung ứng đang có sự sụt giảm. Cụ thể, số lượng cá cảnh sản xuất 4 tháng qua là 37,4 triệu con, giảm 11,3% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, số lượng cá cảnh xuất khẩu hơn 4,12 triệu con, tương ứng giá trị 4,28 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khiến sản lượng giảm, theo ông Cường là nhiều hộ nuôi ở TP HCM thu hẹp diện tích do ảnh hưởng của lạm phát, sức mua yếu, kinh tế toàn cầu suy thoái. Ngoài ra, một số loại cá cảnh nuôi phổ biến (cá chép, cá bảy màu, cá chuột) được chuyển đổi sang nuôi ở các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Long An.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM, giai đoạn 2010-2019, tổng sản lượng cá cảnh của thành phố tăng trung bình 15% một năm từ 60 triệu con năm 2010, lên 205 triệu con năm 2019. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2022, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành nghề và lĩnh vực cá cảnh. Trong đó, sản lượng sản xuất cá cảnh giảm trên 50% trong năm 2021, chỉ đạt 100 triệu con.

Tổng diện tích nuôi cá cảnh toàn thành phố hiện khoảng 90 ha, với gần 300 cơ sở và hộ nuôi.

Cá cảnh của TP HCM xuất khẩu đi 50 quốc gia, trong đó EU chiếm khoảng 60%, còn lại là các thị trường châu Á, châu Mỹ, Trung Đông và Nam Phi.

Thi Hà