TP HCM mở tour đêm dịp 2/9

Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Khu du lịch Suối Tiên mở tour đêm, ưu đãi giá vé để phục vụ du khách dịp lễ 2/9.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, đơn vị sẽ miễn phí vé vào cổng cho người dân và du khách từ 17h đến 20h, áp dụng vào 28/8 - 2/9. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và không gian trải nghiệm làng nghề sẽ được tổ chức. Điểm nhấn là sự kiện "Vui Tết Độc lập - Hội tụ non sông" với 50 gian hàng tái hiện văn hóa ba miền, như gốm Bát Tràng, dệt chiếu Định Yên, làm khăn choàng Long Khánh.

Khách quan tham trong tiệc sinh nhật và chia tay hổ nghỉ hưu ở Thảo Cầm Viên, tháng 5/2025. Ảnh:Trần Quỳnh

Tại Khu du lịch Suối Tiên, từ 29/8 đến 2/9, không gian giải trí đêm được thắp sáng với các màn múa lửa, múa vũ đạo kết hợp ánh sáng dọc tuyến đường chính. Khách tham quan còn có thể trải nghiệm Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu ban đêm hay thưởng thức ẩm thực đường phố. Giá vé vào cổng giảm 50%, trẻ em còn 40.000 đồng, người lớn 80.000 đồng, áp dụng từ 7h đến 16h ngày 2/9.

Du thuyền thiên nga ở Hồ Lạc Cảnh thu hút du khách cả ngày và đêm. Ảnh: Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Bà Bùi Thị Tố Trinh, đại diện Ban giám đốc Suối Tiên cho biết điểm nhấn của tour đêm Suối Tiên là show nghệ thuật thực cảnh trên sân khấu nước, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng gần 100 diễn viên chuyên nghiệp. Show diễn tái hiện, khắc họa văn hóa Nam Bộ qua những màn trình diễn công phu kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Những năm gần đây, TP HCM đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch về đêm, từ phố đi bộ, chợ đêm, tour sông Sài Gòn đến các chương trình tại công viên, khu vui chơi. Dịp lễ 30/4, TP HCM đón khoảng 1,95 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đến thành phố đạt 120.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt hơn 7.100 tỷ đồng. Dịp lễ 2/9 năm nay, các điểm đến tiếp tục triển khai hoạt động ban đêm để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng tăng của người dân và du khách.

Trải nghiệm tour ngắm thú đêm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn Khách trải nghiệm ngắm thú về đêm ở Thảo Cầm Viên. Video: Tuấn Việt

Tuấn Anh