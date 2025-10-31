TP HCM mở rộng đường trung tâm gấp ba lần

Đường Trần Bình Trọng (quận 10 cũ), dài 370 m, rộng 5 m, sẽ được mở rộng lên 17 m, với tổng số vốn 1.073 tỷ đồng, nhằm đồng bộ hạ tầng khu đất số 1 Lý Thái Tổ sau chỉnh trang.

Trong công văn vừa gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng đề nghị tham mưu bổ sung dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp tháng 11. Riêng năm 2026, dự kiến cần bố trí khoảng 850 tỷ đồng.

Việc mở rộng tuyến Trần Bình Trọng nằm trong phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, thực hiện chủ trương chuyển đổi khu đất này thành công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Hiện trạng đường Trần Bình Trọng (bên trái) bên cạnh khu đất số 1 Lý Thái Tổ, tháng 10/2025. Ảnh: Giang Anh

Tuyến đường sẽ được nâng cấp theo quy hoạch, mặt đường mở rộng gấp hơn ba lần hiện nay, từ 5 m lên 17 m. Tổng vốn đầu tư 1.073 tỷ đồng, trong đó 830 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, 41 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng, với khoảng 115 hộ dân và một tổ chức phải di dời.

Cùng với việc mở rộng đường, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000, hình thành không gian công viên, sân chơi cộng đồng, đài tưởng niệm Covid-19 và nghiên cứu khai thác không gian ngầm. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, phân loại các biệt thự cổ trong khu vực để làm cơ sở bảo tồn.

Vị trí khu đất sẽ làm công viên và xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đồ họa: Hoàng Khánh

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa. Nơi đây có 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao tiếp quản, bỏ hoang nhiều năm và đang được bàn giao lại cho TP HCM để chỉnh trang.

Theo quy hoạch phân khu năm 2013, khu vực này được xác định là đất hỗn hợp và cây xanh công cộng, có một phần dành cho ga metro tuyến số 1 kéo dài và tuyến số 3, định hướng trở thành trục không gian xanh - văn hóa - giao thông công cộng trọng điểm của trung tâm TP HCM.

