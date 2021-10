TP HCM mở lại du lịch liên tỉnh từ tháng 11

Chính quyền TP HCM lên kế hoạch khôi phục ngành du lịch với 3 giai đoạn, dự kiến từ 1/11 đến cuối năm sẽ mở lại hoạt động du lịch nội vùng TP HCM và liên tỉnh.

Nội dung đề cập trong kế hoạch Phục hồi hoạt động ngành du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022 được Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng ký hôm 14/10.

Theo đó, lộ trình khôi phục du lịch ở TP HCM gồm 3 giai đoạn. Từ nay đến cuối tháng 10, thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng TP HCM theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương (chỉ mở ở "vùng xanh").

Giai đoạn này, các hoạt động du lịch được triển khai là dịch vụ lữ hành; dịch vụ lưu trú; các điểm tham quan. Người dân sống và làm việc tại TP HCM có thể đi du lịch theo phương thức khách đoàn hoặc tự tổ chức tới các điểm tham quan ở quận huyện kiểm soát được dịch.

Du khách tham quan khu bảo tồn cá sấu hoa cà ở Cần Giờ hôm 4/10. Ảnh: Huỳnh Nhi

Các dịch vụ lưu trú là khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch ở những "vùng xanh" cũng được đón khách với công suất phục vụ tối đa 50% (ngoài các cơ sở lưu trú phục vụ khách cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch đang hoạt động).

Các điểm tham quan thuộc địa bàn "vùng xanh" hoạt động với công suất phục vụ tối đa 50%. Tất cả loại hình du lịch hoạt động trở lại phải bảo đảm điều kiện Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực du lịch do TP HCM ban hành.

Doanh nghiệp du lịch được khuyến khích xây dựng sản phẩm mới theo hướng tour khép kín; tập trung các sản phẩm là chương trình về nguồn; du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khoẻ; tham quan ngoài trời, trải nghiệm những nét đặc sắc về văn hoá, ẩm thực, lối sống con người TP HCM. Các điểm đến trong chương trình du lịch phải thuộc địa bàn "vùng xanh" theo công bố của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM.

Trong gian đoạn này, TP HCM chú trọng phát triển các sản phẩm du dịch như Khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược, Bến Đình, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Công viên Rin Rin Park, Vườn lan huyền thoại, Làng trái cây Trung An, Khu du lịch Vàm Sát, Chiến khu rừng Sác, Bảo tàng 3D, phố chuyên doanh Hải Thượng Lãn Ông...

Nhóm khách hướng đến là lực lượng y bác sĩ tham gia chống dịch; người Việt và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP HCM; phóng viên một cơ quan báo chí, truyền thông, người nổi tiếng và những người viết nhật ký du lịch.

Từ ngày 1/1 đến cuối năm nay, thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng TP HCM và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch của các địa phương nhưng vẫn mở chủ yếu trên địa bàn "vùng xanh".

Giai đoạn này, thành phố sẽ phát triển thêm các dịch vụ lưu trú và tham quan theo hình thức kết hợp (combo); tham quan TP HCM bằng xe bus 2 tầng... Đồng thời, ngành du lịch tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các điểm đến theo lộ trình kiểm soát dịch bệnh và phát triển các sản phẩm theo hình thức khép kín gắn với các điểm tham quan có không gian rộng và mở như Thảo Cầm Viên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Bảo tàng áo dài, Công viên văn hóa du lịch Suối Tiên...

Thành phố cũng phát triển thêm sản phẩm du lịch phục vụ khách trong nước có nhu cầu; khách quốc tế đến Phú Quốc và các địa phương theo chương trình thí điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam theo các chương trình công vụ...

Từ đầu năm 2022, TP HCM mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia. Giai đoạn này, thành phố dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn TP HCM, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19.

Theo kế hoạch, ở cả 3 giai đoạn, thành phố lưu ý trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ giảm quy mô, phạm vi của các loại hình hoạt động.

Du lịch là một trong ngành ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm nay, thành phố không đón khách quốc tế; khách nội địa đạt khoảng 7,7 triệu lượt, giảm 31% so với cùng kỳ 2020 và 52% so với cùng kỳ 2019. Hiện, du lịch TP HCM triển khai thí điểm tour du lịch khép kín tại huyện Cần Giờ và Củ Chi phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hữu Công