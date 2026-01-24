TP HCM mở đường sách Tết Bính Ngọ ở 3 điểm

Đường sách Tết Bính Ngọ dài tám ngày, diễn ra đồng thời ở trung tâm TP HCM, Bình Dương và Vũng Tàu cũ với nhiều hoạt động trải nghiệm.

Chương trình là một phần trong kế hoạch tổ chức Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 của UBND TP HCM, chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình. Lễ hội diễn ra đồng thời ở đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang, phường Sài Gòn và Bến Thành), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) tại giao lộ Lê Lợi -Nguyễn Huệ.

Đường sách Nguyễn Văn Bình dịp Tết. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại đường Lê Lợi, ban tổ chức bố trí các khu triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác, Giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, chính trị của thành phố với chủ đề TP HCM - đô thị đáng sống. Nhiều nội dung thời sự cũng được lồng ghép như kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, trưng bày sách đoạt Giải thưởng Sách quốc gia 2025, triển lãm báo Xuân và không gian văn hóa của các lãnh sự quán.

Điểm nhấn mới năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ, khu trải nghiệm sách điện tử, sách nói, trí tuệ nhân tạo, mô hình ATM sách nghĩa tình, không gian đọc mở và thư viện sách nói phục vụ người khiếm thị. Các hoạt động giao lưu tác giả, workshop, sân chơi tương tác, cà phê sách - trà sách được tổ chức xuyên suốt.

Tại Công viên Thành phố mới ở Bình Dương, không gian hội sách có thêm khu triển lãm báo Xuân, khu ông đồ, hoạt động lì xì sách và các sân chơi đọc sách dành cho thiếu nhi.

Còn Nhà Truyền thống Cách mạng ở Vũng Tàu nhấn mạnh các nội dung về lịch sử, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo, kết hợp hội sách và chương trình giao lưu văn hóa.

So với các năm trước, lễ hội 2026 được mở rộng không gian ra nhiều địa điểm, tăng tính lan tỏa và kết nối cộng đồng, đồng thời kết hợp rõ nét hơn giữa giá trị truyền thống của sách Tết với xu hướng đọc hiện đại, nhằm đưa văn hóa đọc đến gần hơn với mọi nhóm công chúng trong dịp đầu năm mới.

Lễ hội đường sách là hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại TP HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, lễ hội bước sang năm thứ 16. Năm ngoái, lễ hội thu hút hơn một triệu lượt người tham quan, mua sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Lê Tuyết