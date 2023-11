TP HCM mở đợt tổng kiểm tra tài xế uống rượu bia

CSGT tuần tra, kiểm soát cơ động tại các đường tập trung quán nhậu, vũ trường, quán bar, nhằm ngăn chặn tài xế uống rượu bia nguy cơ gây tai nạn.

Sáng 14/11, Công an TP Thủ Đức cùng Phòng CSGT TP HCM ra quân tổng kiểm soát, xử lý người uống rượu bia lái xe ở địa bàn TP Thủ Đức, với sự tham gia của công an 34 phường, bốn đội CSGT Cát Lái, Bình Triệu, Rạch Chiếc và Hàng Xanh.

Việc kiểm tra kéo dài đến 31/12. Cảnh sát chia các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động tại khu vực, tuyến đường tập trung tụ điểm ăn chơi, nhà hàng, quán nhậu, bar... nhằm ngăn chặn người uống rượu bia lái xe, hạn chế tai nạn.

CSGT kiểm tra nồng đồ cồn tài xế trên xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, hồi cuối tháng 10/2023. Ảnh: Trần Long

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT TP HCM, ngoài TP Thủ Đức, các đội phụ trách ở quận, huyện cũng kiểm tra liên tục vào mỗi tối đối với vi phạm nồng độ cồn. "Việc này để ngăn ngừa người dân thường tiệc tùng dịp cuối năm, dùng rượu bia mà lái xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn", ông Bình nói.

Việc tổng kiểm tra của Công an TP HCM diễn ra trong bối cảnh tài xế uống bia rượu, vi phạm luật giao thông còn phổ biến. Hôm 12/11, tài xế Phạm Cao Trí, 39 tuổi, sau khi nhậu với nhóm bạn đã chạy ôtô tông một loạt xe, khiến nữ sinh 18 tuổi tử vong. Người này sau đó bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam để điều tra.

Chín tháng đầu năm 2023, CSGT TP HCM phát hiện 93.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Trong đó có 421 xe ôtô và 93.086 xe máy; 93.500 người bị tước bằng lái.

Trước đó, từ 15/8-15/10, Bộ Công an cùng ngành giao thông vận tải đã tổng kiểm soát vi phạm an toàn giao thông trên cả nước. Nhiều tài xế bị xử lý do có nồng độ cồn. Cán bộ, công chức vi phạm bị cơ quan chức năng thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và từng ngành.

Đình Văn