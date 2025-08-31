TP HCM lên kế hoạch lập quỹ nhà, đất tái định cư

TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan thống kê nhu cầu tái định cư để chuẩn bị quỹ nhà, nền đất cho các dự án đầu tư công từ năm 2026.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, các Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương cần khẩn trương rà soát, đề xuất khu đất phù hợp để xây nhà tái định cư.

Đây là bước chuẩn bị để Sở Xây dựng tham mưu cho thành phố kế hoạch tạo lập quỹ nhà, đất tái định cư, đảm bảo chỗ ở cho người dân trong các dự án đầu tư công. Việc này cần hoàn thành trước 15/10.

Cùng với đó, danh mục dự án, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để bổ sung nguồn cung cho thị trường cũng đang được Sở cập nhật.

TP HCM hiện còn 373 dự án cải tạo sông, kênh, rạch chưa được triển khai, với tổng quy mô di dời giải tỏa và tái định cư 5 năm tới gần 40.000 căn nhà. Theo kế hoạch, đến 2030 thành phố sẽ di dời, tái định cư toàn bộ các hộ trên và chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc bên.

Từ 1993 đến nay, thành phố đã giải phóng mặt bằng 40.381 căn nhà ven kênh rạch. Riêng năm nay, dự kiến có thêm 5.717 căn nhà được di dời, tái định cư.

