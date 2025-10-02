TP HCM lên kế hoạch kiểm định 186 chung cư xuống cấp, hư hỏng

Nhiều chung cư cấp C tiềm ẩn nguy hiểm được Sở Xây dựng TP HCM đề xuất kiểm tra để có kế hoạch cải tạo, tháo dỡ.

Theo kiến nghị của Sở Xây dựng TP HCM vừa gửi UBND thành phố, trong 186 chung cư đề xuất kiểm tra, có 56 chung cư cũ (58 lô) được kiểm định lần đầu, 130 chung cư (165 lô) kiểm định lại do lần kiểm tra trước cách đây đã 10 năm. Đây là những tòa nhà tiềm ẩn nguy hiểm nhưng chưa xác định thuộc trường phải phá dỡ theo quy định hay không.

Tình trạng hư hỏng ở chung cư Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ). Ảnh: Thanh Tùng

Có 32 phường có chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó các phường có số lượng lớn như Chợ Lớn (29 chung cư), An Đông (24 chung cư), Bến Thành (20 chung cư), Tân Định (18 chung cư...). Kinh phí kiểm định gần 33 tỷ đồng.

Sau kiểm tra, Sở Xây dựng ban hành kết luận hiện trạng được tiếp tục sử dụng với mốc thời gian cụ thể hay phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Địa bàn TP HCM (cũ) có 474 chung cư xây trước năm 1975. Trong số này có 332 chung cư cấp B (chiếm 72%, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường), 114 chung cư cấp C (25%, xuất hiện tình trạng nguy hiểm) và 16 chung cư cấp D (3%, hư hại nặng, nguy hiểm). Đến nay, thành phố đã giải tỏa, di dời 9 chung cư cấp D, với 534 hộ dân.

Hiện, thành phố có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà, như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải... với mức tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Các dự án triển khai theo nhiều giai đoạn sẽ được xem xét hỗ trợ theo từng phần việc đã nghiệm thu.

Lê Tuyết