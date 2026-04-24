TP HCM lắp trạm số cho người dân giao dịch hành chính ngoài giờ

TP HCM triển khai Trạm công dân số tại khu dân cư, tích hợp 6 nhóm tiện ích từ hành chính, y tế đến tài chính, giúp người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, giảm thời gian đi lại.

Ngày 24/4, tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp Công an TP HCM cùng các đơn vị: Trung tâm RAR, FPT Long Châu, GoTrust, Nam Á Bank, khánh thành Trạm công dân số thứ 5, sau 6 tháng thí điểm.

Mô hình Trạm công dân số do Công an TP HCM chủ trì triển khai, thuộc Đề án 06 của Chính phủ. Để sử dụng người dân dùng căn cước công dân gắn chip và VNeID để xác thực, kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý. Trạm được đặt ngay trong khu dân cư, đóng vai trò "một điểm chạm" cung cấp dịch vụ công và tiện ích số.

Người dân thao tác tại Trạm công dân số ở Khu đô thị Cityland Park Hills, chiều 24/4. Ảnh: Lê Tuyết

Người dân thực hiện 6 nhóm dịch vụ gồm: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu - đóng phạt nguội, tài chính - ngân hàng. Các thao tác như nộp hồ sơ, thanh toán, đăng ký cư trú, phản ánh an ninh trật tự hay giao dịch tài chính đều thực hiện trực tiếp tại trạm.

Theo đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP HCM, khác với ứng dụng trên điện thoại, trạm cho phép người dân không cần thiết bị cá nhân vẫn sử dụng dịch vụ nhờ hệ thống máy scan, in ấn, định danh bằng CCCD.

Hồ sơ giấy được số hóa ngay tại chỗ, trả kết quả hoặc phiếu hẹn tức thì. Trạm vận hành ngoài giờ hành chính, giúp người lao động không phải xin nghỉ làm, ảnh hưởng đến công việc.

Y tế số là điểm nhấn của mô hình, cho phép đo các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn bác sĩ, đặt lịch khám, mua thuốc ngay tại chỗ, đảm bảo xác thực "đúng người - đúng toa". Hệ thống cũng tích hợp nút SOS kết nối trực ban công an, hỗ trợ khẩn cấp khi cần.

Trạm công dân số trên địa bàn TP HCM thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích do Công an thành phố chủ trì triển khai, kinh phí từ xã hội hóa. Ảnh: An Phương

Phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp, cho rằng trạm còn tích hợp AI hướng dẫn thao tác, hỗ trợ đa ngôn ngữ, góp phần giảm tải cho trung tâm hành chính công, hướng đến nền hành chính hiện đại, gần dân.

Sau 6 tháng thí điểm, các trạm trên địa bàn ghi nhận khoảng 2.700 lượt sử dụng dịch vụ và hơn 1.380 lượt kiểm tra sức khỏe. TP HCM dự kiến mở rộng thêm khoảng 100 trạm trong năm 2026, ưu tiên khu dân cư đông, bến xe và không gian công cộng, tiến tới nhân rộng mô hình. Công an thành phố dự kiến sẽ tích hợp thêm nhiều tiện ích với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dân.

Lê Tuyết