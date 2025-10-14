TP HCM lần thứ 14 vô địch bóng đá nữ quốc gia

Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi nối dài kỷ lục thống trị bóng đá nữ Việt Nam khi giành chức vô địch bóng đá quốc gia 2025.

Tiền đạo Huỳnh Như và hậu vệ Hoàng Thị Loan trong trận đấu cuối cùng giải vô địch nữ quốc gia 2025, chiều 13/10 trên sân Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Trương Thu Trang

Giải nữ VĐQG 2025 có 6 đội gồm TP HCM I, TP HCM II, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng Sản Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, tính điểm xếp thứ bậc.

Trước trận cuối diễn ra trên sân Thanh Trì ngày 13/10, CLB TP HCM I nắm lợi thế với 20 điểm, còn Hà Nội 18 điểm. Do đó, trận Hà Nội - TP HCM I được xem là "chung kết" của giải. Hà Nội muốn vô địch phải thắng TP HCM và ngược lại, TP HCM chỉ cần hòa.

Hai đội tung ra những cầu thủ tốt nhất, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Thu Thảo, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Linh, Hoàng Loan... Dù vậy, do tính chất căng thẳng của trận đấu và diễn ra dưới cơn mưa, hai đội không tạo được nhiều cơ hội. Các cầu thủ chủ nhà gia tăng sức ép, tràn lên tấn công nhưng không thể có bàn thắng định đoạt trận đấu.

Kết quả hòa 0-0 giúp TP HCM I lên ngôi vô địch, Hà Nội xếp thứ nhì và Than Khoáng Sản Việt Nam đứng thứ ba.

Đội nữ TP HCM lần thứ 14 vô địch quốc gia Việt Nam. Ảnh: Trương Thu Trang

Đây là chức vô địch quốc gia lần thứ 14 của TP HCM sau các năm 2002, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Họ cũng vô địch lần thứ bảy liên tiếp.

Chức vô địch cũng cho thấy thành quả đào tạo trẻ của TP HCM khi họ chia tay hàng loạt trụ cột như thủ môn Kim Thanh, Bích Thuỳ, Trần Thu, Mỹ Anh... nhưng vẫn giữ được ngôi hậu. Bên cạnh các cầu thủ trẻ như K’Thủa, Kim Liên, Cù Huỳnh Như, Phan Trang, các đàn chị Chương Chiều, Huỳnh Như, Thuỳ Trang, Bảo Châu, Thu Em, Thu Thảo vẫn giữ vững phong độ và kinh nghiệm để đưa đội lần thứ bảy vô địch liên tiếp.

Đương kim Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam Trần Thị Thuỳ Trang đã 37 tuổi và giã từ đội tuyển, nhưng vẫn cho thấy sự dẻo dai, bền bỉ và hiệu quả. Cô được bầu là Cầu thủ hay nhất giải. Còn tiền đạo Hải Yến vẫn giữ hiệu suất ghi bàn đều đặn để giành ngôi Vua phá lưới với sáu bàn.

Đức Đồng