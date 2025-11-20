TP HCM là xuất phát điểm của nhiều mô hình giáo dục đổi mới

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá ngành giáo dục TP HCM "đi sau nhưng về trước", tiên phong về đổi mới với mô hình Tiếng Anh tích hợp, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế...

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục TP HCM sáng 20/11, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ nền giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh vào tháng 9/1945, nhưng phải đến năm 1975, TP HCM mới được chính thức tiếp nhận.

Từ một đô thị lớn với muôn vàn khó khăn từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ, chương trình nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, ngành giáo dục thành phố nhanh chóng vươn lên, trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước. TP HCM cũng là xuất phát điểm của nhiều mô hình giáo dục đổi mới, lan tỏa ra các địa phương khác.

Theo Thứ trưởng, đầu tiên kể đến việc tiên phong trong phong trào xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập. Chỉ trong vòng 21 tháng (7/1975-3/1977), thành phố đã xóa mù chữ cho hơn 93.400 người, hầu hết thuộc độ tuổi lao động. TP HCM là địa phương đầu tiên hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 1995, một năm sau đạt chuẩn về xóa mù chữ. Năm 2024, TP HCM đã được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

Thứ hai, ngành giáo dục TP HCM tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong đào tạo nhân lực. Thứ trưởng điểm lại nhiều mô hình mà TP HCM đi đầu như Tiếng Anh tích hợp, chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Đây là một trong những địa phương chuẩn bị sớm và bài bản nhất cho việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thứ ba, thành phố chú trọng phát triển giáo dục toàn diện đức – trí – thể – mỹ, các phong trào rèn luyện thể chất diễn ra sôi nổi, với mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông biết chơi ít nhất một môn thể thao hoặc nhạc cụ. 10 năm liên tiếp, đoàn thể thao học sinh TP HCM đứng đầu tại các kỳ hội khỏe phù đổng.

Thứ tư, với địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, TP HCM đã xã hội hóa giáo dục hiệu quả, giảm tải được cho khối công lập. Đến năm học 2024-2025, toàn thành phố có 1.365 trường phổ thông ngoài công lập, chiếm 38% trong toàn hệ thống. Với bậc mầm non, tỷ lệ này lên đến 89%.

Cuối cùng, gắn với hình ảnh thành phố nghĩa tình, ngành giáo dục đã có nhiều chương trình hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên chia sẻ mô hình hay với các tỉnh bạn.

Ông Thưởng nhìn nhận những thành quả trên giúp TP HCM phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng, từ giáo dục đại trà đến giáo dục mũi nhọn, từ "dạy chữ đến dạy người".

Học sinh trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, nhìn nhận thành quả của ngành giáo dục thành phố có sự góp sức của nhiều thế hệ nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều người đã gác lại hạnh phúc riêng, vượt qua bom đạn chiến tranh, từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi phố thị để đến dạy ở những vùng quê nghèo, vùng ven còn nhiều thiếu thốn.

"TP HCM luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu về nhân cách, luôn năng động, sáng tạo", ông Được nói.

Thành phố không chỉ cần một nền giáo dục truyền đạt kiến thức, hun đúc khát vọng toàn cầu, mà quan trọng hơn là vấn đề đạo đức. Bởi trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới đến kiến thức và kỹ năng. Chủ tịch thành phố yêu cầu ngành giáo dục đổi mới toàn diện để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng chuyên môn và đạo đức; quan tâm sâu sắc đến giáo dục nhân cách, lối sống, kỹ năng; tạo môi trường học tập hạnh phúc cho thầy trò.

TP HCM hiện là địa phương có quy mô ngành giáo dục lớn nhất nước với khoảng 2,6 triệu học sinh, trẻ mầm non ở hơn 3.500 trường học.

Lệ Nguyễn