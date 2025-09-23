TP HCM kỷ niệm 80 năm ngày Nam Bộ kháng chiến

Tròn 80 năm trước, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà hoạt động cách mạng Trần Văn Giàu, quân dân Nam Bộ đã anh dũng đứng lên, đối đầu thực dân Pháp.

Sáng 23/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến được Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, lãnh đạo thành phố và nhiều lão thành cách mạng.

Trong diễn văn, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhắc lại, chỉ 21 ngày sau Tuyên ngôn Độc lập, thực dân Pháp với sự hỗ trợ của quân Anh đã nổ súng tấn công chính quyền cách mạng ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai.

Chợ Bến Thành trong ngày đầu kháng chiến chống Pháp, ngày 23/9/1945. Ảnh tư liệu

Đêm 22, rạng sáng 23/9/1945, quân dân Nam Bộ buộc phải cầm vũ khí đáp trả. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ Trần Văn Giàu phát đi lời kêu gọi toàn dân đoàn kết đứng lên bảo vệ Tổ quốc: "Tất cả đồng bào, già trẻ, trai gái hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược".

Theo ông Minh, từ Nam Bộ kháng chiến, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc ở đồng bào miền Nam, khẳng định ý chí quật cường, bất khuất của quân dân Nam Bộ - những người được Bác Hồ tôn vinh là "Thành đồng Tổ quốc".

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng tham quan triển lãm ảnh, sáng 23/9. Ảnh: An Phương

Ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP HCM, cho biết những người từng tham gia kháng chiến, dù nay đã ngoài 80-90 tuổi, vẫn luôn khắc ghi tinh thần "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

Dịp này, TP HCM khai mạc triển lãm "Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" tại công viên Lam Sơn, cùng hai triển lãm ảnh trên trục đường Đồng Khởi với chủ đề "TP HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế" và "TP HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực". Các triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/10.

Lê Tuyết