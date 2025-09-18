TP HCM kiến nghị gỡ vướng định giá đất cho gần 100 dự án

UBND TP HCM đề xuất cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất 2015, nhằm gỡ vướng gần 100 dự án đang ách tắc thủ tục pháp lý trên địa bàn.

Kiến nghị với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường mới đây, UBND TP HCM cho rằng cần sửa đổi quy định tại điều 63 Nghị định 102/2024 của Luật Đất đai 2024.

Theo đó, quy định hiện hành yêu cầu xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) với các khu đất Nhà nước giao, cho thuê trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Tuy nhiên thực tế triển khai, TP HCM gặp nhiều khó khăn bởi thời điểm xác định giá đất cụ thể đã quá lâu, các thông tin cần thiết hầu như không thể thu thập. Thành phố đã báo cáo Bộ Nông nghiệp & Môi trường về vướng mắc, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng có hướng dẫn giải quyết, song phương pháp này không khả thi vì thiếu dữ liệu so sánh tương đồng trong quá khứ.

Hiện còn khoảng 100 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng này. UBND TP HCM cho rằng sự bế tắc trong xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn, khiến hàng trăm dự án phải tạm dừng thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố cũng như tiến trình đô thị hóa cả nước.

Để tháo gỡ, thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Theo UBND TP HCM, cách làm này sẽ phản ánh sát giá thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành, được dùng để tính giá đất. Mỗi năm hệ số này sẽ thay đổi cho phù hợp điều kiện phát triển địa phương.

Năm 2024, nguồn thu từ đất đai của TP HCM đạt hơn 25.300 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, thành phố dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc xác định giá đất cụ thể của 153 công trình, dự án.

Phương Uyên