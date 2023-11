TP HCM kiến nghị đẩy nhanh thời gian duyệt visa

Sở Du lịch TP HCM kiến nghị đẩy nhanh thời gian xét duyệt visa, mở rộng miễn thị thực để có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.

Trong báo cáo phát triển du lịch 10 tháng năm 2023, Sở Du lịch TP HCM hôm 14/11 cho rằng mặc dù Việt Nam đã triển khai visa điện tử ở tất cả thị trường, hồ sơ, thủ tục liên quan đến phê duyệt visa còn chậm và chưa thật sự thông thoáng, gây mất thời gian cho du khách.

Theo một số đơn vị chuyên inbound (đón khách nước ngoài), du khách nước ngoài xin e-visa vào Việt Nam sẽ mất khoảng 5-7 ngày chờ duyệt (không tính cuối tuần). Tuy nhiên, thời gian này có thể lâu hơn nếu du khách nhập sai thông tin trong quá trình nộp hồ sơ. Trước đó, phóng viên cũng ghi nhận một số trường hợp khách nước ngoài không nhận được phản hồi sau khi bị báo lỗi thông tin hồ sơ. Điều này khiến họ phải làm thủ tục xin visa một lần nữa hoặc chuyển lịch trình đến quốc gia khác.

So với các nước trong khu vực, Việt Nam đang miễn thị thực cho quá ít thị trường. Indonesia miễn visa cho khoảng 169 quốc gia và vùng lãnh thổ; Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei lần lượt là 166, 156, 150, 60 và 54.

"Điều này dẫn đến việc lượng khách từ các thị trường trọng điểm, thị trường mới có tiềm năng vẫn mất chi phí cao, tốn nhiều thời gian để được duyệt nên dần chuyển sang các thị trường khác cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch", báo cáo viết.

Khách quốc tế ở "phố Tây" Bùi Viện. Ảnh: Thanh Tùng

Do đó, Sở Du lịch TP HCM kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp thị thực theo đoàn của các doanh nghiệp lữ hành.

Trong 10 tháng qua, khách quốc tế đến TP HCM đạt hơn 4,1 triệu lượt, tăng 55,3% so cùng kỳ năm 2022, đạt 82,5% so với kế hoạch năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 22,6% so cùng kỳ năm 2022, đạt 87,2% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu du lịch 10 tháng năm 2023 ước đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 16,7% so với kế hoạch năm 2023.

Tuy ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, Sở Du lịch TP HCM nhận thấy còn một số điểm hạn chế. Thị trường du lịch quốc tế vẫn chưa phục hồi như năm 2019, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cũng chưa trở lại hoàn toàn sau dịch.

Hoạt động vận tải khách du lịch còn nhiều khó khăn khi hạ tầng cơ sở chưa được mở rộng nâng cấp theo nhịp phát triển đô thị, mật độ phương tiện lưu thông cao nên thiếu điểm dừng đỗ, đón trả khách tại các tuyến điểm tham quan. Sản phẩm du lịch đường sông thiếu bến thủy, cầu tàu, môi trường kênh rạch còn ô nhiễm nên có nhiều tuyến du lịch đường thủy nội đô bị ảnh hưởng. Thành phố vẫn chưa có cảng chuyên dụng đón khách tàu biển quốc tế và nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.

Tú Nguyễn