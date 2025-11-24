TP HCM kiểm tra các dự án bất động sản tăng giá bất thường

TP HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đẩy giá bất động sản, công bố thông tin minh bạch để ngăn trục lợi và giữ ổn định thị trường nhà ở.

UBND TP HCM đề nghị Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến chủ đầu tư, sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới bất động sản trên địa bàn.

Trong đó, thành phố chỉ đạo đặc biệt chú trọng kiểm tra pháp lý, điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh và mức độ công khai thông tin của các dự án bất động sản có dấu hiệu tăng giá bất thường thời gian qua, không để phát sinh tình trạng trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Cơ quan quản lý cũng được yêu cầu công khai minh bạch thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm dự án đủ điều kiện mở bán, tiến độ xây dựng, pháp lý, nhất là các dự án nhà ở xã hội.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Để tăng nguồn cung và giảm giá nhà ở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ nhân sự để tránh ùn tắc hồ sơ đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội và phối hợp Bộ Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường.

UBND TP HCM khẳng định bộ máy chính quyền hai cấp đã ổn định, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các giải pháp và yêu cầu người đứng đầu từng cơ quan chịu trách nhiệm nếu chậm trễ thủ tục hoặc kéo dài vướng mắc pháp lý dự án.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá nhà, gây méo mó thị trường. Ông yêu cầu có giải phát tăng nguồn cung, giảm giá nhà và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Tại TP HCM, giá bất động sản thời gian qua tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý III, mặt bằng giá sơ cấp căn hộ vào khoảng 75 triệu đồng mỗi m2, tăng 36% theo năm. Một số dự án cao cấp mở bán từ 150 triệu đồng một m2 trở lên.

Phương Uyên