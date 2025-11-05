TP HCM kiểm định lại chất lượng 186 chung cư cũ xuống cấp

Khoảng 186 chung cư cũ với 223 lô tại TP HCM sẽ được đánh giá lại chất lượng, xác định nguy cơ xuống cấp để quyết định sử dụng tiếp hay phá dỡ theo quy định.

UBND TP HCM vừa thống nhất tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng số chung cư cũ này theo danh sách đề xuất của Sở Xây dựng.

Với các địa phương chưa đề xuất kinh phí kiểm định, UBND thành phố yêu cầu tổng hợp, báo cáo để Sở Tài chính tổ chức bố trí nguồn ngân sách. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình, tiếp nhận và thẩm định kết quả kiểm định.

Phó chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, kết luận kiểm định phải nêu rõ tình trạng công trình, xác định nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ hay chưa. Với các công trình chưa thuộc diện tháo dỡ, cần ghi rõ thời gian được tiếp tục sử dụng trước khi thuộc diện phá dỡ. Ngoài ra, Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài các tòa nhà.

Một dự án chung cư cũ tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Sở Xây dựng, trong số 186 chung cư cũ cần kiểm định, có 56 chung cư chưa từng kiểm định và 130 công trình đề xuất đánh giá lại. Có 32 phường có chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó các phường có số lượng lớn như Chợ Lớn (29 chung cư), An Đông (24 chung cư), Bến Thành (20 chung cư), Tân Định (18 chung cư...).

Các chung cư đã kiểm định giai đoạn 2016-2017 chủ yếu đạt cấp C, chưa xác định có thuộc diện phá dỡ theo Luật Nhà ở 2023, nên cần kiểm định lại. Những công trình đạt cấp B trước đây không phải kiểm định lại. Tổng kinh phí dự trù cho đợt kiểm định này là hơn 32,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí của một số phường chưa gửi đề xuất. Sau kiểm tra, Sở Xây dựng ban hành kết luận hiện trạng được tiếp tục sử dụng với mốc thời gian cụ thể hay phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

TP HCM cũ hiện có 474 chung cư xây trước năm 1975, gồm 573 lô đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm) và 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường). Một số công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được dỡ bỏ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đang trong quá trình tháo dỡ. Thành phố có kế hoạch hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án), hỗ trợ 50% kinh phí di dời cho hoạt động cải tạo các chung cư cũ.

Phương Uyên