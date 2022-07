TP HCM không tăng giá dịch vụ giáo dục

TP HCM giữ nguyên mức thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (trừ học phí) năm học 2022-2023 như năm ngoái.

Ngày 19/7, UBND TP HCM ra quyết định trên sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, mức thu của các dịch vụ giáo dục (không gồm học phí) được duy trì như cũ trong năm nay.

Các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học hai buổi trên ngày, các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú; các khoản thu hộ, chi hộ của ngành.

Học sinh TP HCM tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của Covid-19, TP HCM miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Thành phố yêu cầu các trường chỉ thu các khoản khác trên số tháng thực học, công khai bằng văn bản đến phụ huynh. Mức thu giá dịch vụ giáo dục năm 2021 không biến động nhiều so với 2020.

Theo quy định các mức thu thỏa thuận năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, tiền tổ chức dạy học hai buổi một ngày cao nhất 300.000 đồng, áp dụng với THPT. Hai bậc tiểu học và THCS lần lượt không quá 150.000 và 200.000 đồng.

Chi phí tổ chức bán trú tối đa 400.000 đồng một tháng (mầm non), còn ba cấp phổ thông 250.000. Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng do trường chủ động thỏa thuận với phụ huynh.

Chi phí liên quan thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú, tiền chi trả nhân viên nuôi dưỡng (không áp dụng với phổ thông), vệ sinh bán trú dao động 40.000-450.000 đồng tùy cấp học.

Các trường tự chủ, tiên tiến được áp dụng mức riêng, dao động 400.000-1,5 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm các khoản thu và chi hộ, thu thỏa thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tới đây sẽ tham mưu với UBND để ban hành dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí và các khoản dịch vụ giáo dục từ năm học 2023-2024.

Đầu tháng 7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023 với ngân sách ước tính 25.199 tỷ đồng trong ba năm 2022-2024.

Với bậc mầm non và THPT công lập, Bộ cũng kiến nghị duy trì mức học phí năm ngoái. Nếu các địa phương đã ban hành nghị quyết về mức thu học phí năm tới theo Nghị định 81/2021, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cho phép địa phương tiếp tục thu học phí theo mức năm ngoái.

Từ năm 2023-2024, HĐND cấp tỉnh sẽ điều chỉnh khung và mức học phí với bậc mầm non, THPT theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Thanh Hằng