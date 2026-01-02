TP HCM khơi thông hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án tồn đọng

Hơn 85% dự án tồn đọng tại TP HCM đã được tháo gỡ hoặc định hướng xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần khơi thông hơn 131.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Sở Tài chính TP HCM cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, khó khăn cần được gỡ vướng. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền của TP HCM.

Đến nay, thành phố đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc định hướng tháo gỡ 712 dự án, tương đương khoảng 85% tổng số dự án tồn đọng. Tổng mức đầu tư các dự án được xử lý đạt hơn 131.403 tỷ đồng, với diện tích trên 22.044 ha.

Riêng nhóm dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, thành phố đã tháo gỡ được 31/60 dự án, đạt tỷ lệ 51,6%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước đó, TP HCM đặt mục tiêu trong năm 2025 giải quyết gỡ vướng cho 50% số dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và toàn bộ các dự án thuộc thẩm quyền thành phố.

Với số lượng dự án tồn đọng còn lại, Sở Tài chính kiến nghị các sở, ngành cần khẩn trương triển khai gỡ vướng cho các dự án đã có chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và quyết định của UBND thành phố.

TP HCM ước tính, nếu toàn bộ dự án được tháo gỡ, thành phố có thể giải phóng hàng nghìn tỷ đồng vốn và hàng trăm ha đất đang bị "đóng băng". Riêng nhóm đầu tư công dự kiến giải ngân ít nhất 20.000 tỷ đồng. Đối với 12 dự án do trung ương quản lý, sau khi xử lý, thành phố có thể đưa vào sử dụng hơn 47.000 m2 đất, huy động nguồn vốn đầu tư lên đến hơn 90.000 tỷ đồng vào nền kinh tế.

Trong năm 2025, theo thống kê từ Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM là 781.600 tỷ đồng, đạt 116,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 112,1% dự toán HĐND TP HCM giao. Dự kiến đến hết năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thu được 785.000 tỷ đồng,

Phương Uyên