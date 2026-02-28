TP HCM khởi công trung tâm hành chính mới vào quý 2

Thành phố dự kiến sẽ khởi công Trung tâm chính trị, hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào quý 2 năm nay.

Thông tin được ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, nêu tại hội nghị tổng kết công tác Tết và đánh giá kinh tế - xã hội tháng 2, chiều 27/2. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm triển khai hai công trình quy mô lớn này.

Trước đó, UBND TP HCM đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Thủ Đức tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tối ưu chức năng sử dụng đất, tăng diện tích công viên, cây xanh và mặt nước. Trung tâm hành chính mới dự kiến đặt gần hồ trung tâm.

Một phối cảnh Trung tâm chính trị, hành chính tập trung được đề xuất. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP HCM

Theo đề xuất, công trình cao khoảng 26 tầng, gồm khối đế 6 tầng và tháp 20 tầng, thiết kế dạng cánh cung ôm trục không gian trung tâm, kết nối quảng trường và nhà hát, tạo điểm nhấn đô thị. Dự án định hướng phát triển theo mô hình xanh, tổ chức không gian mở, thuận tiện cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính. Các khu chức năng bố trí linh hoạt, dùng chung hạ tầng để tránh lãng phí.

Hiện Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM là đầu mối tiếp nhận phương án thiết kế từ các đơn vị trong và ngoài nước để hội đồng chuyên môn xem xét.

Ngoài dự án trên, năm 2026 TP HCM dự kiến khởi công ít nhất 25 công trình trọng điểm, gồm nâng cấp quốc lộ 1, 13, 22; cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành, TP HCM – Mộc Bài; trục Bắc – Nam; cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4; đường liên cảng.

Về metro, hai tuyến Bến Thành – Cần Giờ và Bến Thành – Tham Lương đã khởi công; bốn tuyến khác dự kiến triển khai trong năm 2026. Dự án Cảng Cái Mép Hạ cũng dự kiến khởi công dịp 30/4.

Lê Tuyết