TP HCM khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an

Thành phố khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 420 căn hộ tại phường Bình Phú (quận 6 cũ), phục vụ khoảng 1.000 người.

Ngày 7/12, Bộ Công an và UBND TP HCM tổ chức động thổ dự án tại số 165/5 Nguyễn Văn Luông. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của Bộ Công an tại TP HCM.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an vừa khởi công ngày 7/12. Ảnh: Chủ đầu tư

Công trình xây trên diện tích hơn 3.800 m2, gồm 423 căn hộ và các hạng mục thương mại, dịch vụ, tổng vốn đầu tư hơn 640 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tiên ở TP HCM thực hiện theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, nhưng thành phố đề nghị rút ngắn tiến độ.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hơn 3.000 trường hợp đã đăng ký nhu cầu tại dự án. Bộ phối hợp TP HCM để tiếp tục triển khai thêm các dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ. Tại Hà Nội, Bộ đã xây dựng 8 dự án và chuẩn bị thêm 3 dự án mới.

Theo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), đến tháng 9/2025 nhu cầu nhà ở của lực lượng công an tại TP HCM sau sáp nhập gần 9.900 căn, dự kiến tăng lên gần 14.900 căn vào năm 2030. Bộ và TP HCM đã thống nhất bố trí 6 khu đất để phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Lê Tuyết