TP HCM khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

Dự án bờ bắc kênh Đôi dài hơn 4 km được khởi công cải tạo sáng 13/8, dự kiến hoàn thành năm 2028 giúp chỉnh trang đô thị, môi trường khu nam TP HCM.

Dự án thực hiện trên đoạn kênh dài khoảng 4,3 km qua các phường Chánh Hưng và Phú Định (quận 8 cũ). Các hạng mục chính bao gồm: xây khoảng 4,3 km bờ kè, nạo vét một phần lòng kênh phía bắc, nâng cấp tuyến Hoài Thanh và Nguyễn Duy dọc bờ kênh với mặt đường rộng 20 m.

Ngoài ra, công trình cũng xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, rộng 16 m), cầu Hiệp Ân 2, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và một bến thủy nội địa phục vụ khách.

Dãy nhà lụp xụp dọc bờ bắc kênh Đôi, tháng 7/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Khoảng 1.605 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng diện tích thu hồi 5,85 ha. Hiện, gần 1.300 trường hợp đã chấp thuận phương án bồi thường, trong đó gần 400 hộ đã giao mặt bằng. Số còn lại địa phương đang đẩy nhanh thủ tục để sớm hoàn tất, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, đây là một phần kế hoạch di dời nhà lụp xụp ven kênh rạch, cải thiện đời sống người dân, tạo cảnh quan "trên bến dưới thuyền", tăng kết nối giao thông, phát triển du lịch. Dự kiến, dự án hoàn thành năm 2028.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết kênh Đôi là tuyến thủy quan trọng, có giá trị lịch sử, văn hóa, nhưng nhiều năm qua bị ô nhiễm, hạ tầng xuống cấp. "Việc cải tạo là bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch chỉnh trang đô thị đến 2030", lãnh đạo thành phố nói và yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng, bảo vệ môi trường và hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân.

Vị trí bờ bắc kênh Đôi sắp được chỉnh trang. Đồ họa: Hoàng Thanh

TP HCM hiện còn gần 40.000 nhà trên và ven kênh rạch, trong đó quận 8 (cũ) là nơi tập trung nhiều nhất. Ngoài dự án bờ bắc kênh Đôi, thành phố mới phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn này.

Đề án hướng đến di dời toàn bộ căn nhà ven và trên kênh, dự kiến gần 15.000 hộ, kết hợp đầu tư các khu tái định cư, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ... để bố trí cho người dân. Cùng với quá trình giải tỏa, khoảng 36,5 km kênh rạch được nạo vét, xây bờ kè, kết hợp phát triển mảng xanh, không gian công cộng. Thành phố cũng rà soát các chỉ tiêu quy hoạch, khai thác và sử dụng đất hiệu quả sau khi di dời để đạt hiệu quả cao trong việc chỉnh trang đô thị.

Giang Anh