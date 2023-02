TP HCM khẩn trương ngăn cúm A/H5N1 xâm nhập

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện những biện pháp ngăn chặn cúm A/H5N1 xâm nhập.

Theo văn bản khẩn gửi đến các quận, huyện và TP Thủ Đức ngày 25/2, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết dịch cúm A/H5N1 đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Prey Veng của Campuchia, có đường biên giới với Việt Nam, ghi nhận hai ca nhiễm H5N1 độc lực cao, một người đã tử vong.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) giám sát chặt người nhập cảnh đến từ vùng có dịch, đồng thời phối hợp các trạm Kiểm dịch động vật giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu.

HCDC cùng các cơ sở y tế giám sát, phát hiện sớm các trường hợp, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm hô hấp chưa rõ nguyên nhân để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP HCM. Từ đó có căn cứ triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn virus bùng phát.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đảm bảo mọi nguồn lực để tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định cúm A/H5N1.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; đeo khẩu trang... để phòng chống bệnh.

Hôm 23/2, chính quyền Campuchia báo cáo một bé gái 11 tuổi đã tử vong do H5N1, xét nghiệm 12 người tiếp xúc với bé cho kết quả dương tính virus. Trong buổi họp báo ngày 24/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói tình huống H5N1 lan rộng ở Campuchia là đáng lo ngại, kêu gọi tất cả quốc gia toàn cầu nâng cao cảnh giác. Lần cuối cùng cơ quan y tế Liên Hợp Quốc xem xét nguy cơ lây nhiễm ở người là vào đầu tháng này.

"Tình hình H5N1 trên toàn cầu rất đáng lo ngại do sự lây lan rộng rãi của virus ở các loài chim, động vật có vú, gồm cả con người. WHO cho rằng virus để lại rủi ro nghiêm trọng, kêu gọi tất cả quốc gia tăng cường cảnh giác", đại diện WHO nói.

Virus H5N1 thường tồn tại ở gia cầm hoặc chim hoang dã, có thể lây lan cho người tiếp xúc gần, tỷ lệ tử vong là 60%. Hiện WHO và các cơ quan y tế chưa chính thức xác nhận virus H5N1 có thể lây từ người sang người.

Các triệu chứng nhiễm H5N1 ở người gồm sốt cao trên 38 độ C, khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Một số bệnh nhân có thể bị đau bụng, tức ngực và tiêu chảy. Nhiễm virus ban đầu có thể tiến triển nhanh chóng thành bệnh hô hấp nghiêm trọng, với các biểu hiện như khó thở, thở gấp, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính. Người bệnh cũng gặp các thay đổi về thần kinh, chẳng hạn co giật.

Theo WHO, người bệnh cần được điều trị kịp thời tại các bệnh viện, một số người cần chăm sóc chuyên sâu. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng virus oseltamivir, giúp giảm mức độ nghiêm trọng, ngăn ngừa tử vong.

Mỹ Ý