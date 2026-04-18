TP HCM kêu gọi đầu tư 250 dự án giai đoạn 2026-2030

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, với tổng cộng 250 dự án thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Danh mục được chia thành 9 nhóm lĩnh vực chính, xây dựng theo định hướng phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Nhóm Số dự án Nhà ở & khu đô thị 98 Công nghiệp & Môi trường 41 Thương mại - dịch vụ và du lịch 26 Hạ tầng giao thông 22 Văn hóa - thể thao 21 Y tế 17 Giáo dục 12 Công nghệ cao 7 Cảng biển - logistics 6

Ở nhóm cảng biển - logistics, thành phố kêu gọi đầu tư các bến cảng, cảng khách quốc tế và trung tâm logistics tại Mỹ Xuân, Long Sơn, Long Bình và khu vực Vũng Tàu. Nhóm công nghệ cao tập trung trong Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP), với các dự án nghiên cứu, sản xuất vi mạch, điện tử và trung tâm dữ liệu. Nhóm y tế gồm các bệnh viện đa khoa tại Dĩ An, Phước Thắng, Bình Châu và Long Hải.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lĩnh vực công nghiệp và môi trường bao gồm các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn như Tham Lương – Bến Cát, Nam Sài Gòn, Bắc Sài Gòn, cùng các khu, cụm công nghiệp như VSIP 5 (1.000 ha), Bố Lá, An Lập, Đất Đỏ. Trong khi đó, hạ tầng giao thông ghi nhận nhiều dự án vốn lớn như tuyến đường sắt số 3 kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ (127.645 tỷ đồng), tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – An Hạ (86.521 tỷ đồng) và đường Vành đai 4 (14.083 tỷ đồng).

Nhóm nhà ở và đô thị gồm nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Bình Mỹ (586 ha), khu đô thị Tân Uyên (299 ha, vốn khoảng 33.822 tỷ đồng), cùng các dự án dọc các tuyến vành đai 3, vành đai 4 và nhiều dự án nhà ở xã hội, chung cư hỗn hợp.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch tập trung phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và khu du lịch sinh thái như Bán đảo Tha La, tổ hợp khách sạn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các tổ hợp thương mại – dịch vụ tại khu vực trung tâm TP HCM gắn với các trục giao thông lớn và tuyến metro...

Về quy mô, các dự án trải rộng từ vài nghìn m2 đến hàng nghìn ha. Một số khu công nghiệp, đô thị lớn như Phú Giáo 4 (1.000 ha), trong khi các cụm công nghiệp phổ biến từ 30-75 ha, còn dự án y tế và giáo dục thường từ 1,5-4 ha. Tổng mức đầu tư mỗi dự án dao động từ vài trăm tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

UBND TP HCM giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và cập nhật danh mục dự án; đồng thời công bố công khai trên cổng thông tin điện tử để xúc tiến đầu tư. Các đơn vị liên quan có thể đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 2 của UBND TP HCM, kinh tế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với hàng loạt chỉ số tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 13%. Lĩnh vực du lịch đạt doanh thu hơn 125.000 tỷ đồng, đón trên 14,1 triệu lượt khách.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10–11% một năm, với thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 14.000–15.000 USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP HCM xác định nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, ước khoảng 1,2 triệu tỷ đồng mỗi năm.

