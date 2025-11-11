TP HCM kết hợp y học cổ truyền trong du lịch y tế và dưỡng lão

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đẩy mạnh phát triển du lịch y tế theo hướng kết hợp giữa trị liệu Đông y và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tại lễ công bố Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, đạt chuẩn ISO 15189:2022 ngày 11/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá mô hình du lịch y tế của bệnh viện đang hoạt động hiệu quả, khách điều trị luôn kín chỗ cho thấy nhu cầu rất lớn.

Người đứng đầu ngành y tế TP HCM khuyến khích bệnh viện tiếp tục mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở 2, cơ sở 3 và phát triển các cơ sở y tế vệ tinh để người dân dễ tiếp cận dịch vụ chất lượng cao. Thành phố cũng đang triển khai đề án phát triển hệ thống dưỡng lão gắn với y học cổ truyền và phục hồi chức năng, khi công tác quản lý dưỡng lão được chuyển sang ngành y tế.

"Du lịch y tế và dưỡng lão gắn với y học cổ truyền sẽ là hai mũi nhọn phát triển của ngành y tế thành phố trong thời gian tới", ông nhấn mạnh.

Điều trị thẩm mỹ da tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM. Ảnh: Hạnh Nguyễn

BS.CK2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết từ khi thành lập năm 1975 với 30 giường đến nay 330 giường, nơi này là bệnh viện hạng một, chuyên sâu về y học cổ truyền. Trong đó, du lịch y tế là hướng đi chiến lược, kết hợp trị liệu Đông y, phục hồi chức năng và trải nghiệm nghỉ dưỡng, tạo bản sắc riêng của y học cổ truyền phương Nam.

Bệnh viện đang triển khai đề án du lịch y tế giai đoạn 2, xây dựng Trung tâm Du lịch Y tế Kỹ thuật cao tại khối nhà N4. Trung tâm này kết hợp không gian trải nghiệm dược liệu và sản phẩm đặc hữu, khu điều trị - phục hồi mang phong cách miền sông nước Nam Bộ, trung tâm điều trị đau và phục hồi chức năng, cùng khu chăm sóc sắc đẹp và trị liệu da, tạo nên quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện kết hợp nghỉ dưỡng cho bệnh nhân trong nước và quốc tế.

Song song đó, TP HCM đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cải tạo khối nhà N1, N2 để hình thành Trung tâm điều trị chuyên sâu Y học cổ truyền, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao và làm nền tảng phát triển du lịch y tế. Nơi này cũng liên kết với các trường đại học trong nước và quốc tế, hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... để nâng cao chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Trong định hướng phát triển bền vững, bệnh viện không chỉ tập trung phát triển mảng Y mà còn đẩy mạnh ngành Dược với sản phẩm đạt chuẩn GMP-WHO, xây dựng chuỗi dược liệu bền vững và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe phục vụ du lịch y tế. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh trở thành cơ sở y học cổ truyền đầu tiên đạt chứng nhận ISO là bước tiến quan trọng, chú trọng chuẩn mực quốc tế về xét nghiệm - lĩnh vực vốn ít được nhắc đến trong chuyên ngành.

Sở Y tế đã giao nhiệm vụ Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa, đồng thời xây dựng mạng lưới liên kết bốn bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền khu vực phía Nam, hướng tới phát triển hệ thống từ tuyến chuyên sâu đến y tế cơ sở. Bộ Y tế cũng đang xem xét ban hành thông tư cho phép các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất, chuyển nhượng và cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khác, thay vì chỉ sử dụng nội bộ như hiện nay.

Lê Phương