TP HCM gỡ vướng cấp sổ hồng cho thêm ba dự án nhà ở

Ba dự án nhà ở tại TP HCM vừa được Tổ công tác 1645 xem xét tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Các dự án được xem xét gồm chung cư A.C.S.C tại 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây), chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn tại 278-283 Bến Vân Đồn (phường Vĩnh Hội) và khu biệt thự Đồi Ngọc Tước III tại phường Tam Thắng.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, chung cư A.C.S.C do Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư, có quy mô 322 căn hộ và đã đưa vào sử dụng từ năm 2020. Dự án hiện còn vướng một số thủ tục liên quan hồ sơ môi trường, nghĩa vụ tài chính và việc xử lý các hạng mục hạ tầng như nhà trẻ, bãi đậu xe.

Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư làm việc với cơ quan môi trường để hoàn tất thủ tục liên quan, đồng thời gửi văn bản về tình trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan đăng ký đất đai. Nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) sẽ được rà soát với Phòng Kinh tế đất. Trước mắt, thành phố sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua căn hộ tại dự án.

Dự án chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn. Ảnh: Diaoconline

Tại chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn (Grand Riverside) do Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư, dự án được giao đất năm 2015 với diện tích 2.343,7 m2, trong khi tổng diện tích được công nhận trong các giấy chứng nhận đã cấp là 2.283,25 m2. Phần chênh lệch hơn 60 m2 là diện tích liền kề dùng làm lối đi chung và khoảng hở giữa hai công trình.

Dự án đã hoàn thành từ năm 2019 với 240 căn hộ, song việc cấp sổ hồng bị đình trệ nhiều năm do vướng phần diện tích đất chênh lệch. Tổ công tác thống nhất cấp sổ cho cư dân, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích chưa được công nhận và hoàn thiện các thủ tục môi trường, nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án còn lại là khu biệt thự Đồi Ngọc Tước III do Công ty cổ phần Bất động sản Phục Hưng làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đã điều chỉnh thiết kế kiến trúc đối với hai lô B7 và B8 và được UBND TP Vũng Tàu (trước đây) chấp thuận năm 2022.

Tuy nhiên, văn bản chấp thuận chỉ mang tính thỏa thuận mẫu kiến trúc, không thay thế giấy phép xây dựng. Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Riêng các trường hợp thay đổi thiết kế, chủ đầu tư phải làm việc với cơ quan chuyên môn để làm rõ việc điều chỉnh thiết kế có cần điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng, đồng thời rà soát nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Trong năm 2025, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 56 cuộc họp xem xét, tháo gỡ vướng mắc về cấp sổ hồng cho 250 dự án. Qua đó, có 218 với hơn 130.000 căn nhà đã được tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận. Còn 32 dự án có vướng mắc (14.673 bất động sản), cần phải phối hợp các Sở, ngành liên quan trước khi giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Năm nay, UBND TPHCM yêu cầu Tổ công tác 1645 mỗi quý phải giải quyết ít nhất 30% hồ sơ theo kế hoạch năm 2026; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê các hồ sơ tồn đọng, xây dựng lộ trình xử lý, không để kéo dài sang năm sau.

Phương Uyên