TP HCM gỡ vướng cấp sổ hồng cho 2 dự án thuộc quỹ nhà tái định cư

Tổ công tác về cấp sổ hồng vừa quyết định tháo gỡ vướng mắc cho hai dự án thuộc quỹ nhà tái định cư tại TP HCM.

Tại buổi làm việc mới đây, Tổ công tác 5013 - đơn vị được giao giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại TP HCM - đã xem xét trường hợp của Cao ốc SGCC – Bình Quới 1 (phường Bình Thạnh) và Cao ốc SGCC – Bình Quới 2 (phường Thạnh Mỹ Tây), do Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư.

Theo đó, Bình Quới 1 (105 căn hộ) và Bình Quới 2 (168 căn hộ) đều được Sở Tài nguyên Môi trường (cũ) cấp giấy chứng nhận từ năm 2010. Hai dự án được UBND TP HCM chấp thuận từ năm 2007 với điều kiện chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% quỹ căn hộ cho tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Tuy nhiên, khi bàn giao đưa vào sử dụng, toàn bộ căn hộ, bao gồm cả phần dành cho tái định cư, đã được bán kinh doanh. Vướng mắc này khiến gần 15 năm qua hai dự án này vẫn chưa hoàn thành việc cấp sổ hồng cho người dân.

Một dự án bàn giao nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ do vướng quỹ đất tái định cư tại TP HCM. Ảnh: ĐP Group

Sau khi nghe ý kiến các bên, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ trưởng tổ công tác, thống nhất sẽ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai chung cư trên. Riêng phần 20% quỹ tái định cư, ông đề nghị chủ đầu tư tập hợp hồ sơ pháp lý gửi Sở Xây dựng và Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM để làm rõ nghĩa vụ nếu thành phố có nhu cầu.

Hai dự án này chỉ là số ít trong hàng chục dự án nhà ở từng thuộc quỹ tái định cư tại TP HCM chờ được gỡ vướng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhiều dự án nhà ở thương mại được phê duyệt từ giai đoạn 2003-2005 nằm trong chương trình 30.000 căn hộ tái định cư theo Chỉ thị 24/2004 vẫn chưa thể cấp sổ hồng. Vướng mắc phát sinh khi thành phố khuyến khích doanh nghiệp xây dựng để phục vụ tái định cư với cam kết mua lại quỹ nhà, nhưng sau đó các quận, huyện xác nhận không còn nhu cầu, dẫn đến việc thành phố không thực hiện mua và yêu cầu rà soát nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho thấy hiện có khoảng 17 dự án với hàng nghìn hộ dân rơi vào tình trạng này. Điển hình như khu nhà ở 9B4 - 9B8 tại xã Bình Hưng do Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Dương Hồng làm chủ đầu tư. Dự án có 254 căn hộ, trong đó 25 căn thuộc diện điều tiết 10% quỹ đất làm nhà tái định cư và nhà ở xã hội. Đến nay, 229 căn đã được cấp sổ, còn 25 căn "treo" gần 20 năm dù hạ tầng đã hoàn thành, gây ảnh hưởng quyền lợi cư dân, dẫn đến khiếu kiện kéo dài và làm giảm uy tín doanh nghiệp.

"Vướng mắc này đang khiến hàng nghìn hộ dân không thể thực hiện đầy đủ quyền chủ sở hữu, chịu thiệt thòi trong gần hai thập kỷ", đại diện HoREA cho hay.

Để tháo gỡ, Tổ công tác 5013 kiến nghị TP HCM cấp sổ hồng cho các căn hộ thương mại không còn vướng nghĩa vụ tái định cư, đồng thời rà soát nghĩa vụ tài chính để xử lý dứt điểm những dự án còn tranh chấp.

