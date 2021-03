TP HCM gỡ quy định cách ly tập trung người từ Hải Phòng

Trước đó, từ ngày 22/2, TP HCM áp dụng cách ly tập trung, xét nghiệm với người đến từ ba địa điểm có bệnh nhân Covid-19 tại Hải Phòng, gồm xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

- Các nơi hiện vẫn phong tỏa, cách ly y tế ở huyện Cẩm Giàng gồm thôn Tiền, khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách); thôn Phú Lộc, thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ); khu 3 (thị trấn Cẩm Giàng), điểm dân cư khu vực quanh quán karaoke Tre Vàng, xóm 3 cũ (thôn Quý Dương, xã Tân Trường); xóm Mới, khu tập thể xí nghiệp Gia cầm (thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường); thôn Mậu Tài và một phần xóm 8, thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Điền); thôn Tân Cờ, thôn Lê Xá, một phần thôn Phúc A (xã Cẩm Phúc); thôn Thái Lai (xã Lương Điền).

- 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách ly xã hội từ 0h ngày 5/3, gồm An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh và Bạch Đằng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), người ở những nơi này đến thành phố trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương phải cách ly tập trung, xét nghiệm bốn lần.

Thành phố tiếp tục cách ly tập trung trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19, cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc, xét nghiệm bốn lần.

Người từng đến/về từ các ổ dịch đang hoạt động (không phải là tiếp xúc gần) hoặc đi qua địa điểm Bộ Y tế thông báo (không trong vùng giãn cách xã hội), phải cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày rời các địa điểm này. Xét nghiệm giám sát một lần và xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.

Người từng đến/về từ các địa phương, ổ dịch hoạt động, các địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng khi khai báo đã hơn 14 ngày, phải tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Hành khách đi tàu ở ga Sài Gòn sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm sàng lọc nCoV. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngày 9/3, TP HCM đã trải qua 26 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm giám sát người từ vùng có Covid-19 đến thành phố sau Tết được HCDC tiến hành hàng ngày, từ 16/2 đến nay. Trong số 27.174 mẫu lấy tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người (chợ, quán ăn,chùa, khu công nghiệp...), có 27.029 mẫu kết quả âm tính, 145 mẫu đang chờ kết quả.

Thời gian qua, TP HCM rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 1.038 chuyên gia nhập cảnh từ ngày 1/1, đang làm việc tại thành phố, tất cả âm tính.

TP HCM tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát nhân viên y tế, các quần thể cộng đồng có tiếp xúc, giao lưu nhiều, các trường hợp có triệu chứng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Hiện, chưa phát hiện trường hợp nhiễm trong hoạt động tầm soát này.

HCDC khuyến cáo giai đoạn hiện nay dù có vaccine nhưng vẫn luôn thực hiện 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Không vì những tai biến không mong muốn mà làm lung lay chiến dịch tiêm chủng.