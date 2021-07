TP HCM gỡ phong tỏa 3 phường hơn 100.000 dân

3 phường Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Trường thuộc TP Thủ Đức, với hơn 100.000 người dân được gỡ phong tỏa từ hôm nay sau thời gian bị cách ly để phòng dịch.

Trong đó, phường Tân Phú rộng 351 ha với gần 35.000 dân đã trải qua 21 ngày bị phong tỏa; phường Tăng Nhơn Phú A rộng 418 ha với hơn 44.000 người đã phong tỏa 13 ngày; phường Long Trường rộng gần 1.262 ha với khoảng 22.000 dân đã trải qua 8 ngày bị phong tỏa.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng giao UBND các phường đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực phù hợp trên địa bàn phường. Việc này để đảm bảo yêu cầu không quá hẹp, bỏ sót trường hợp F0, F1 nhưng cũng không quá rộng ảnh hưởng cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Chung cư Sunview ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, bị phong tỏa sáng 18/5. Ảnh: Mỹ Lê.

Đồng thời, chính quyền các phường này phải tăng cường quản lý, phối hợp công an, quân sự thường xuyên tuần tra, giám sát việc giãn cách giữa người với người, nhất là các khu nhà trong hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao; xử lý nghiêm người vi phạm. Địa phương thường xuyên đánh giá mức độ an toàn tại các khu vực nguy cơ cao để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn.

Như vậy, hiện TP Thủ Đức còn 9/34 phường bị phong tỏa để phòng chống dịch. Một địa phương khác vẫn còn phong tỏa trên diện rộng là quận 7 với toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận, rộng 393 ha bị phong toả từ 18h ngày 8/7.

TP Thủ Đức là một trong 6 địa phương thuộc nhóm "nguy cơ rất cao" cùng với Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Tân Phú được Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP HCM phân chia vào ngày 28/6. Đến nay, địa phương ghi nhận hơn 4.100 ca nhiễm, xếp thứ 5 thành phố.

Các quận huyện như Hóc Môn, quận 8 đã gỡ phong tỏa các khu vực có diện tích lớn. Trước đó, UBND quận Bình Tân - nơi có số cao nhiễm cao nhất TP HCM đã có quyết định gỡ bỏ phong tỏa chung cư Ehome 3 với 14 block ở phường An Lạc từ ngày 12/7. Khu vực này từng là ổ dịch với 372 ca bệnh liên quan, đến nay cơ bản được kiểm soát.

Hữu Công