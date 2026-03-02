TP HCM giao phường An Khánh hoàn chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP HCM giao phường An Khánh hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, phường An Khánh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, trình UBND TP HCM phê duyệt, đồng thời tổ chức thẩm định và điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 3, 4 và các khu vực liên quan trong Thủ Thiêm.

Trước đó, thành phố đã ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Thủ Đức tại khu vực này nhằm triển khai dự án xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính và Quảng trường trung tâm thành phố.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 với tổng diện tích khoảng 128,5 ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa các dự án trong danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm chính trị - hành chính TP HCM.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành phố đặt mục tiêu sớm xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính với quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Theo đề xuất, công trình cao khoảng 26 tầng, gồm khối đế 6 tầng và tháp 20 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc thường xuyên cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Công trình dự kiến khởi công quý II năm nay.

Ngoài ra, các công trình như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng cũng sẽ được bố trí lại để hình thành khu công trình công cộng đa chức năng, kết hợp chính trị - hành chính - văn hóa. Quy hoạch mới đồng thời điều chỉnh quỹ đất cây xanh, thể dục thể thao và dịch vụ công cộng để tăng tiện ích cho khu vực.

Thành phố cho biết việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng diện tích sàn toàn khu Thủ Thiêm, nhưng sẽ tăng thêm diện tích đất dành cho các công trình công cộng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1. Quy mô dân số khu đô thị này khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người. Được kỳ vọng đẹp và hiện đại nhất Đông Nam Á, nhưng sau 25 năm phê duyệt đến nay Khu đô thị mới Thủ Thiêm phát triển chưa như mong muốn do để xảy ra nhiều vi phạm.

Phương Uyên