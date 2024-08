TP HCM ghi nhận 49 ca đậu mùa khỉ

TP HCM ghi nhận 49 người mắc bệnh đậu mùa khỉ, không có trường hợp nào tử vong, trong 7 tháng đầu năm nay.

Ngày 17/8, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu, cho biết các ca bệnh đều là nam, tuổi trung bình là 32 (nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 53 tuổi). 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Đáng chú ý, 55% bệnh nhân là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.

TP HCM chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Dòng virus gây bệnh vẫn là clade IIb - đang gây dịch cho các nước. Bệnh lây chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính, qua hành vi quan hệ không an toàn.

"Thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch, giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, giải trình tự gene một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh", bác sĩ Châu nói.

Ngày 14/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh của bệnh tại nhiều quốc gia châu Phi, bởi một biến chủng mới là clade Ib. Bệnh đang bùng dữ dội tại Cộng hòa Dân chủ Congo, lan rộng qua nhiều quốc gia lân cận. Hơn 15.600 ca mắc bệnh và 537 ca tử vong được ghi nhận tại nước này trong năm nay, khiến Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Gebrselassie nhận định "rất đáng lo ngại".

Tháng 7/2022, WHO từng tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu khi dịch bùng phát ở nhiều quốc gia khác, ngoài châu Phi. Tháng 5/2023, WHO kết thúc tình trạng khẩn cấp sau khi kiểm soát số ca mắc toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình bệnh tại châu Phi vẫn diễn biến phức tạp.

Theo WHO, việc công bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn tài trợ kinh phí, nguồn vaccine, tạo điều kiện cho các quốc gia châu Phi giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh nhằm kịp thời ngăn chặn dịch lây lan.

Đậu mùa khỉ (nay được gọi Mpox) là bệnh truyền nhiễm do virus đậu mùa khỉ gây ra, gồm hai dòng di truyền chính là clade I và II. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ nốt đậu hoặc từ sang thương da, niêm mạc của người bệnh. Các triệu chứng phổ biến là phát ban trên da hoặc tổn thương niêm mạc có thể kéo dài 2-4 tuần kèm sốt, nhức đầu, đau nhức cơ, đau lưng, mệt mỏi và sưng hạch bạch huyết. Hầu hết người bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn, song có một tỷ lệ bị biến chứng nặng và có thể tử vong.

Lãnh đạo ngành y tế TP HCM khuyến cáo người dân nếu phát hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần đến các bệnh viện để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị, giảm các biến chứng, thực hiện biện pháp phòng lây nhiễm. Cách phòng bệnh tốt nhất là quan hệ tình dục an toàn.

Lê Phương