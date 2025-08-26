TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết

TP HCM ghi nhận hơn 26.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm, tăng hơn 220% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 15 người đã tử vong.

"Các ca sốt xuất huyết đang tăng đột biến với những con số đáng báo động", Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Huỳnh Minh Chín nói tại Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt loăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya, ngày 26/5.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, chỉ trong một tuần qua thành phố ghi nhận hơn 2.500 ca sốt xuất huyết, tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Đáng lo ngại, số ca tử vong đã lên tới 15, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ có 2 trường hợp. Ngành y tế cảnh báo số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng khi TP HCM bước vào cao điểm mùa dịch.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Chín, sốt xuất huyết và Chikungunya đều lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Hiện nơi này chưa ghi nhận ca mắc Chikungunya nhưng đây là loại bệnh từng lưu hành tại Việt Nam, chưa có vaccine phòng bệnh, do đó nguy cơ tái xuất hiện tại TP HCM là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo phòng bệnh bằng cách tránh muỗi đốt và diệt loăng quăng. Người dân cần ngủ mùng, mặc quần áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi, đặc biệt vào ban ngày. Loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng - nơi muỗi sinh sản - như chai lọ, lốp xe cũ, máng nước, lu khạp... Thay nước bình hoa, chậu cảnh ít nhất một lần mỗi tuần, đậy kín các dụng cụ chứa nước. Phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các chiến dịch diệt loăng quăng, phun thuốc diệt muỗi.

Riêng sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh đã được cấp phép tại Việt Nam, phòng cả 4 type virus Dengue, áp dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, không cần xét nghiệm máu trước tiêm. Khi có biểu hiện sốt, đau khớp, phát ban... sau khi trở về từ vùng có dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Lê Phương