TP HCM duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí hơn 780 ha

Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên, quy mô hơn 780 ha vừa được UBND TP HCM duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000.

Khu công nghiệp cơ khí này trước đây thuộc xã Bình Mỹ, xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Hội Nghĩa (TP Tân Uyên), tỉnh Bình Dương. Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, ranh giới dự án được xác định: phía Đông giáp đường ĐT.745; phía Tây giáp Khu vực phát triển đô thị số 3; phía Nam giáp đường ĐT.746F; phía Bắc giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4.

Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD), dự kiến khởi công tháng 8 và đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ tháng 9/2026. Công trình được định hướng phát triển tập trung, thu hút các ngành sản xuất cơ khí, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 32.200 lao động, trong đó khoảng 10.000 người có trình độ đại học trở lên.

Việc phê duyệt quy hoạch 1/2.000 được xem là bước tiến quan trọng để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục chuẩn bị khởi công. Trước đó, dự án này được tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Thadico Bình Dương, thuộc Tập đoàn Thaco là nhà đầu tư dự án.

Kể từ 1/7, TP HCM mới hình thành trên cơ sở sáp nhập TP HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo ra một trung tâm công nghiệp (gồm khai thác, chế biến, sản xuất, xây dựng...) quy mô gần 930.000 tỷ đồng, chiếm hơn 25,52% giá trị công nghiệp cả nước, tính đến năm 2024. Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.

Riêng khu vực Bình Dương cũ có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 12.745 ha, trong đó 28 khu đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 3.250 dự án đầu tư, gồm gần 2.600 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 31,6 tỷ USD. Thành phố đang xây dựng chính sách khuyến khích chuyển đổi các cơ sở sản xuất cũ ở phía Nam sang phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp công nghệ cao.

Phương Uyên